به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: نظارت کارشناسی شده نمایندگان در ادامه اجرای طرح تحول سلامت به ویژه در رعایت حقوق مردم و عدالت در دسترسی به خدمات حوزه سلامت اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به فرصت مغتنم پیش آمده برای نزدیک کردن نظرات وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسات مشترک می تواند به کامل تر شدن اطلاعات نمایندگان کمیسیون و نقد آنها بر اجرای بهتر طرح تحول سلامت منجر شود.

هاشمی با بیان اینکه در این جلسه بحث و تبادل نظر کاملی در مورد طرح تحول انجام نشد، از برگزاری حداقل دو جلسه مشترک دیگر در حوزه های بهداشت، آموزش پزشکی، منابع و نیروی انسانی با این کمیسیون خبر داد و گفت: در اولین جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده حوزه دارو و درمان وزارت بهداشت ارائه شد و حداقل دو سه ماه زمان خواهد برد تا برنامه ها و مشکلات خودمان را با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در میان بگذاریم و از نقدها و نظرات آنها آگاهی یابیم.

وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشکی زنده یاد کیارستمی نیز اظهار داشت: در این جلسه دکتر زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی گزارشی از اقدامات انجام شده دادند اما تا زمان گزارش کمیته فنی بررسی کننده باید صبوری کرد.

هاشمی در ادامه خاطر نشان کرد: هیچ اظهار نظر شخصی در مورد پرونده ایشان نخواهم کرد و به اساتید و اعضایی که برای بررسی این پرونده توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی انتخاب شده اند، اعتماد کامل دارم چراکه آنها عالمانه، منصفانه و شجاعانه رای خود را اعلام خواهند کرد و هیچ مصلحتی بالاتر از حق و حقیقتی که در این پرونده وجود دارد، نیست.

وزیر بهداشت تاکید کرد: اعضای کمیته بررسی پرونده پزشکی حق و حقوق زنده یاد کیارستمی، جامعه هنری و علاقه مندان به ایشان در سراسر جهان را در نظر می گیرند و افراد این کمیسیون به قدری از نظر علمی برجسته و از نظر اخلاقی منزه و شجاع هستند که تمام افرادی که به قانون تمکین می کنند، رای آنها را می پذیرند.

هاشمی در خصوص رای نیاوردن اصلاحیه بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: متاسفیم که این اصلاحیه رای نیاورده اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تلاش بیشتری کند تا نظرات نمایندگان و اصلاحات مورد نظر انجام شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بعید می دانم که نمایندگان مجلس در مورد بخشی از اصلاحیه که پیشنهاد دولت برای کسری اعتبارات بیمه ها بود ه است مخالفتی داشته باشند. باید کسری اعتبارات بیمه سلامت در سنوات گذشته دیده می شد که این امر در نظر گرفته نشده بود و ارائه این اصلاحیه نشان می دهد که هم مجلس و هم دولت این کسری اعتباری را که در بودجه سال ۹۵ منظور نشده بود را قبول دارند بنابراین لازم است تا برای این کسری اعتبارات منابعی را پیش بینی کنند.

هاشمی پیشنهاد دولت برای کسری اعتبارات بیمه ها را فروش اوراق مشارکت عنوان کرد و افزود: تصور نمی کنم که نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این بخش از پیشنهاد رای نداده باشند و ممکن است در دو بخش دیگر مخالفت هایی بوده و نمایندگان نظراتی داشته اند و دولت باید تلاش کند تا نظرات نمایندگان را به نحوی جلب کند که وقتی در صحن مجلس مطرح می شود با اکثریت آرا تصویب شود.