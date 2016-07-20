به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدرضایی عصر چهارشنبه در جمع کوهنوردان بسیجی کلاردشت اظهار کرد: برخی می خواهند جایگاه مقدس ورزش را از آن بگیرند و با اهداف شخصی، از ورزش برای رسیدن به منافع خودشان سوءاستفاده کنند.

وی با بیان اینکه بسیج همواره با هوشمندی در برابر خواسته‌های دشمن ایستاد، ادامه داد: این بار هم بسیج برای قرار گرفتن اخلاق در رأس ورزش تلاش می‌کند.

جانشین سپاه کربلا مازندران تأکید کرد: امروزه اوقات فراغت بسیاری از جوانان ما را اعتیاد به منواد مخدر و معضلات دیگر اجتماعی پر کرده است، ورزش ظرفیت بسیار بالایی در جایگزینی با این مسائل دارد.

رضایی با بیان اینکه در سایه اخلاق می‌توان یه درجات بالای کمال رسید، تصریح کرد: ورزش می‌تواند با تمام آسیبهای اجتماعی مقابله کند، البته اگر با اخلاق همراه شود.

وی در پایان گفت: یکی از خصوصیاتی که رهبر انقلاب برای بسیجیان ذکر می‌کند، "کمربسته انقلاب" است، یعنی بسیجی همیشه باید در وسط میدان باشد و ورزش نیز یکی از میدان‌ها است.