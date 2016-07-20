تالاب درگه سنگی نقده میزبان ۶۰۰۰ فلامینگو است

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تالاب های استان به دلیل بارندگی های مناسب بهاره هم اکنون میزبان هزاران قطعه پرنده مهاجر هستند افزود: تالاب بین المللی درگه سنگی نقده این روزها پذیرای ۲۰ هزار قطعه پرنده از جمله شش هزار فلامینگو است.

وی لایروبی انهار منتهی به تالاب بین المللی درگه سنگی را یکی از دلایل بهبود شرایط مطلوب زیست در این تالاب برشمرد و اظهارداشت: بارندگی های مناسب بهاره به همراه لایروبی این تالاب امسال موجب شده شرایط مناسبی برای مهاجرت و زیست فلامینگوها فراهم شود.

یوسفی اضافه کرد: فلامینگو، انواع مرغابی، اردک سر سفید، سرحنایی، تاجدار، آب چیلک، کمشیم، خروس کولی، اکراس، باکلان، کاکایی و پرستوی دریایی از گونه های موجود در این تالاب هستند.

رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: این تالاب محل مناسبی برای جوجه آوری بسیاری از گونه‌های نادر و در معرض خطر نظیر اردک سرسفید و مرمری بوده و در سالهای اخیر به زیستگاه بسیار مناسبی برای زیست فلامینگو و سایر گونه‌های با ارزش و همچنین پرندگان آبزی و کنار آبزی تبدیل شده است.

استان آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از شرایط بسیار مناسب جغرافیایی و اقلیمی از جمله مهم‌ترین زیستگاه پرندگان در سطح کشور محسوب شده و بیش از ۵۵ درصد گونه‌های پرنده کشوری در این استان زیست می‌کنند.

همچنین در آذربایجان غربی، ۳۰ تالاب فصلی، دائمی، طبیعی و یا انسان ساخت با آب شور و شیرین وجود دارد که افزون بر ‌۶۰۴ هزار و ‌ ۹۹ هکتار از عرصه‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند که محل مناسبی برای زیست انواع پرندگان مهاجر هستند.

تالاب دریاچه ارومیه، دورگه سنگی، یادگارلو، شور گل و کانی برازان از جمله تالاب‌های مهم استان هستند که هم اکنون زیستگاه امنی برای پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو هستند.

تالاب بین‌المللی درگه سنگی نقده ۷۳۵ هکتار مساحت دارد، درگه سنگی، حسنلو و یادگارلو سه تالاب بین المللی نقده و عضو کنوانسیون بین المللی رامسر در حفاظت از تالاب ها هستند.

تالاب های نقده هر ساله پذیرای هزاران قطعه انواع پرنده مهاجر و بومی است.