به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، فرماندار بوشهر و مدیرکل نوسازی مدارس، معاونین و کارشناس اعتبارات آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از پروژه های در حال ساخت این اداره کل بازدید و از نزدیک آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژ ه های این اداره کل را بررسی کردند.

احمد مرادی مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر اظهار داشت: اکنون در استان بوشهر با مشارکت خیران مدارس گوناگونی در شهرها و روستاها در حال ساخت است که تکمیل این پروژه‌ها بخشی از نیاز آموزش و پرورش استان بوشهر تامین می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین زیر ساخت آموزش تامین فضای آموزشی است تاکید کرد: برای تحقق این مهم وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند مطالبات جامعه را برآورده کند که در این راستا خیران نقش خود را به خوبی نشان داده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نقش خیران در ساخت مدارس به ویژه در نقاط کمتر برخوردار مهم دانست و گفت: یک‌هزار و ۶۶۷ کلاس درس در قالب ۴۴۱ پروژه توسط خیران ساخته شده است.