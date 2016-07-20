به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح جاده امامزاده شامنظرخاتون هفشجان با اشاره به اینکه ظرفیت های مذهبی و ظرفیت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری امامزادگان بسیاری وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده بیشتر کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یک استان پرظرفیت در حوزه گردشگری است که باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: فضاهای فرهنگی باید در چهارمحال و بختیاری توسعه بیشتر پیدا کند.

جاده امامزاده شامنظر هفشجان به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.