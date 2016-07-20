به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دلفان با بیان اینکه یک بخش مهمی از سیاستهای رفاهی دولت توجه به مسئله درمان است اظهار داشت: درمان به عنوان یک پروژه بزرگ اجتماعی دولت در قالب اجرای طرح تحول سلامت برنامه اصلی دولت است.

وی با بیان اینکه ۴۰ میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند عنوان کرد: در این راستا سیاست گسترش مراکز درمانی به سمت مناطق حاشیه ای و شهرهای کوچک در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز به دو مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستانهای پلدختر و نورآباد استان لرستان افتتاح شد عنوان کرد: این دو مرکز نیازهای سطح اولیه مردم را پوشش می دهند.

ربیعی بیان داشت: در این راستا برنامه ما این بوده که این مراکز را به مراکز سطح تخصصی ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه ما خوشحالیم که امروز سیاست گسترش خدمات تامین اجتماعی در شهرهای کوچک در حال به ثمر نشستن است افزود: به طور حتم این سیاست در مناطق حاشیه نشین و شهرهای کوچک کشور ادامه پیدا خواهد کرد.