به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، انفجاری مهیب عصر امروز پایتخت آلمان را لرزاند.

بر اساس این گزارش، شاهدان حاضر در محل، از شنیده شدن چندین صدای انفجار مهیب در منطقه توریستی فردریشان شهر برلین، پایتخت آلمان خبر می دهند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از این حادثه، دود سیاه رنگ آسمان محل انفجار را فرا گرفته است.

این در حالیست که به نوشته سایت های خبری محلی، این حادثه به دلیل برخورد یک دستگاه کامیون و یک موتور سیکلت رخ داده است.

تصاویر منتشر شده همچنین حاکی از حضور عده زیادی از آتش نشانان در محل است.

بر اساس این گزارش «زانیا آنتیپووا»، از شاهدان عینی که در هنگام انفجار در محله فردریشاین بوده است، می گوید انفجار یک کامیون را دیده و سپس صدای دو انفجار بزرگ و چندین انفجار کوچک دیگر را در پی آن شنیده است.

گفتنی است، کامیون مذکور بر اثر این انفجار کاملا سوخته است.