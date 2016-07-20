برقراری پرواز گرگان– آکتائو مشروط به حل مشکلات است

رمضان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، اظهار کرد: قرارداد این پرواز بین یک شرکت خصوصی در گرگان و شرکت هواپیمایی سون قار ایر کشور قزاقستان منعقدشده است.

وی با اشاره به اهمیت برقراری این پرواز افزود: پرواز گرگان - آکتائو آرزوی دیرینه فعالان اقتصادی دو طرف بوده که پس از گذشت سه ماه از تلاش‌های انجام‌شده، با شرکت مذکور، تفاهم‌نامه برقراری این پرواز منعقد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان ادامه داد: این اتاق برای برقراری این پرواز قرار است به مدت یک ماه ۳۰ درصد از صندلی‌های این پرواز را تقبل کرده است.

وی بابیان اینکه اتاق بازرگانی گرگان فقط از این پرواز پشتیبانی می‌کند، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه به‌منظور توسعه همکاری‌های فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان برای تسهیل دررفت و آمد اتباع دو کشور و تقویت لجستیک تجاری و گردشگری بین شرکت هواپیمایی سون قار ایر به‌عنوان مجری پرواز هوایی آکتائو – گرگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی و تشکل‌‏های اقتصادی بر مبنای موارد مشروحه به امضاء طرفین رسید.

بهرامی بابیان اینکه پرواز گرگان ـ آکتائو توسط هواپیمای بوئینگ ۱۴۰ نفره یک‌بار در هفته، برقرار خواهد شد، در پاسخ به این سؤال که این پرواز چه زمانی برقرار می‌شود، خاطرنشان کرد: زمان برقراری پرواز به دو طرف شرکت خصوصی ایرانی و قزاقی بستگی دارد.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی گرگان حمایت و هزینه می‌کند تا این پرواز برقرار شود اما اگر انجام نشد دال بر آن نیست که اتاق بازرگانی گرگان انجام نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: اتاق وارد کارهای اقتصادی نمی‌شود بلکه بستر را فراهم می‌کند و هم‌اکنون با همکاری استانداری گلستان و اتاق بازرگانی گرگان بستر پرواز گرگان – آکتائو فراهم‌شده است.

وی یادآور شد: قرارداد اخیر برای پرواز گرگان – آکتائو بر اساس تفاهم‌نامه بالادستی بین دو رئیس‌جمهور ایران و قزاقستان به امضاء رسیده است.

بهرامی با یادآوری اینکه اکثر تفاهم‌نامه‌های ایران و قزاقستان به دلیل وجود حلقه‌های مفقوده، ۱۰۰ درصد اجرایی نشده است، گفت: در برقراری این پرواز قطعاً با مشکلات پولی و ارزی و مشکلات روادید مواجه خواهیم بود و ما نگران آن هستیم اما رفع آن خارج از اراده اتاق بازرگانی است.