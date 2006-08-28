مسابقه بزرگ كتابخواني حوزه هاي علميه كشور در كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، اين مسابقه به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) و به منظور تعالي علمي طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور ويژه برادران برگزار مي شود .

مسابقه ياد شده توسط بخش فرهنگي دفتر مرجع تقليد آيت الله فاضل لنكراني در كرج با همكاري مصلاي كرج برگزار مي شود.

علاقه مندان به شركت در اين مسابقه مي توانند تا 25 شهريور ماه جاري با در دست داشتن تصوير صفحه اول شناسنامه و دو قطعه عكس براي ثبت نام به دفتر آيت الله لنكراني واقع در ميدان شهدا كوچه شهيد آل علي مراجعه كنند.

منابع مسابقه بزرگ كتابخواني حوزه هاي علميه سراسر كشور كه روز 11 آبان ماه سال جاري برگزار مي شود شامل كتب "سيره نبوي" و "خاتميت" از تاليفات ارزشمند شهيد علامه مرتضي مطهري است.

نفرات اول تا پنجم اين مسابقه به قيد قرعه از هزينه عمره مفرده، نفرات ششم تا دهم از هزينه زيارت عتبات عاليات و نفرات يازدهم تا چهاردهم از هزينه زيارت مشهد مقدس بهره مند خواهند شد.