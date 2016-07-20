به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی عصر چهارشسنبه در همایش نیجریه تا تبرستان، همبستگی در طراحی انقلابی جهان در ساری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: در این همایش و محفل یاد و نام شهدای حرم که به فرموده امام راحل اجر دو شهید دارند را گرامی میداریم.

وی افزود: انقلاب اسلامی ما درخت تناورش با خون شهدای سیاه، پوست، رنگین پوست، شیعه و بعضا سنی تقویت و اکنون به بیرون از مرزها صادر شده است و دیگر برگشت پذیر به موطن و محبوس شدنی نیست.

فرمانده سپاه کربلای مازندران، بیان کرد: امام راحل مژده فتح فلسطین و سرنگونی پرچم کفر را داده بود و قرن حاضر را قرن شروع افول آمریکا اعلام کرده بود و دردناک است که در طی ۳۷ سال برخی ها که از ابتدا در کنار نظام بودند در مسیر راه به خاطر منافع دنیوی از قطار انقلاب پیاده شدند.

وی افزود: با این وجود انقلاب ما به راه خود ادامه خواهد داد و در مسیری که قرار گرفته تا رسیدن به هدف نهایی تلاش خواهد کرد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران، ابراز داشت: از خدا بخواهیم مزد همه تلاش ها، صبرها و همه جهادها ی ما، محلق شدن به شهدا و ماندن در مسیر انقلاب باشد.