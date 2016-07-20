به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری در «دومین اجلاس سراسری و ملی عفاف، عزت و عشق» که در تالار ابن‌حیثم مرکز تربیت شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: تمام انقلابی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه حرکت الهی است که نیم قرن پیش به وجود آمد.

وی افزود: این انقلاب نتیجه یک آیه قرآن و گوش دادن یک مرد بزرگ و تاریخی، حضرت امام (ره) بوده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: در آیه‌ای از قرآن خداوند متعال به مؤمنین نصیحتی کرده است «در راه خدا چه یک نفره و چه دو نفره قیام کنید».

سردار جعفری تصریح کرد: در قرآن در هر کاری به انسان توصیه شده است که اول تفکر کند اما در جهاد این ملاحظه‌ها کنار گذاشته خواهد شد چرا که اگر امام خمینی (ره) می‌خواستند ملاحظاتی که دیگران هم داشتند را در نظر بگیرند، این انقلاب با این عظمت شکل نمی‌گرفت.

وی اظهار کرد: بر این اساس در این حرکت بزرگ، اسلام دوباره احیا شد و در حال خودنمایی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: مردم ما همانطور که به دعوت امام (ره) لبیک گفتند نشان دادند از امتحان الهی خوب و سربلند بیرون می‌آیند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه محور انقلاب اسلامی بر اساس آیات قرآن شروع شده، ادامه داد: این حرکت بزرگ دو رکن اصلی دارد؛ مردم و رهبری.

وی افزود: اگر این همه عزت و عظمت برای اسلام و جمهوری اسلامی به وجود آمده است، نتیجه آن است که این دو عنصر در این حرکت الهی وظیفه خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند.

فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: اکثریت قاطع مردم پای این حرکت و ادعا ایستاده‌اند و به صورت معجزه‌وار ما شاهد حفظ و بقای این راه با وجود دشمنان قسم خورده هستیم و این انقلاب با عزت، محکم و استوار باقی مانده است.

سردار جعفری با اشاره به سختی‌های حال حاضر افزود: سختی‌هایی که بر اثر فشارهای اقتصادی، توطئه‌های داخلی و خارجی و فشارهای متعدد شاهد بودیم، را به آسانی پشت سر می‌گذاریم.

وی ادامه داد: وضعیت انقلاب اسلامی در خارج از کشور خوب است اما در داخل قصه جدایی دارد که باید مفصل به آن پرداخت.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: مردم ما تاکنون در حال عمل بودند و اگر عمل نمی‌کردند، به مشکل برمی‌خوردیم و دشمنان توانسته بودند حساب ما را برسند و محور اصلی این حرکت هم جهاد بوده است.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: جهاد تنها در عرصه جنگ سخت و مقابله فیزیکی با دشمنان نیست؛ تهدیدهای امنیتی، نظامی و دفاعی را سال‌هاست که پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده‌ایم.

وی ادامه داد: حماسه بزرگی که در هشت سال دفاع مقدس آفریده شد، درسی به همه داد که هیچ دشمن و قدرتی نمی‌تواند ما را شکست بدهد.

فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: این ایستادگی و مقاومت با اتکا به خدا برای ملت‌ها درس بزرگی شد و دستاورد آن امنیت بی‌نظیر و تاریخی در مرزهای ایران اسلامی است.

سردار جعفری اظهار کرد: موج‌های گوناگونی از اقصی نقاط جهان به صخره‌های ایران می‌خورد اما بازمی‌گردد و ما در برابر تهدیدهای خارجی و ناامنی‌های داخلی مقاومت می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت منطقه ادامه داد: یکی از بزرگترین دستاوردهای حرکت‌های تکفیری‌ها و داعشی‌ها این است که دل‌های مردم مسلمان عراق و سوریه با ایران یکی شده است و احساس همبستگی و همدلی با این راه دارند.

فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: هر گونه جنگی را بر ما روا داشته‌اند تا به حمله فرهنگی و شبیه‌خون فرهنگی رسیدند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بیش از ۲۰ سال است که این حمله را گوشزد می‌کنند، ادامه داد: متأسفانه مسئولین ما نسبت به این تذکرات بی‌توجهند.

وی در ادامه افزود: اما مردم ما و مسلمانان در این راه قدم برمی‌دارند چرا که اگر در جنگ سخت پشتیبانی مالی و جانی از جبهه‌ها نبود، بدون تردید شکست می‌خورد؛ لذا در بقیه جنگ‌ها نیز به همین‌ صورت است.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بدون حضور فعال و اثربخش مردم و تشکیل جبهه‌های مردمی، جنگ نرم فرهنگی نیز به نتیجه نمی‌رسد، اما چنانچه بخواهیم زودتر به نتیجه برسیم، باید عملیات‌ خود را با رعایت اصول اولیه جهاد، مفید و اثربخش‌تر کنیم.

وی تصریح کرد: جنگ سخت برخلاف نامش خیلی آسان‌تر از جنگ نرم است، چرا که اخلاص جنگ نرم بیشتر از جنگ سخت است.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نکته دیگر این است که در عرصه فرهنگی و سیاسی، تعداد عملیات‌ها بسیار سخت‌تر و حساس‌تر است که یکی از این عملیات‌ها، عفاف و حجاب است و باید به این اصل توجه داشت که زمان در این عرصه نکته قابل توجهی است.

جعفری افزود: بنابراین در کنار برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت باید برنامه‌ریزی‌های بلند مدتی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ریزی‌ها باید بیشتر روی کودکان و نوجوانان صورت بگیرد، گفت: این قشر از جامعه در این سن اثرپذیری بیشتری دارند و اگر ما بتوانیم فرزندانمان را با قرآن اُنس بدهیم، بسیاری از آنها تضمین می‌شوند.