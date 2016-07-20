«حسین عظیمی» در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انفجار هیچگونه خسارتی جانی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هماکنون شماری از مأموران انتظامی، دادستان و اکیپهای آتشنشانی در محل وقوع انفجار هستند و شرایط منطقه را بررسی میکنند.
بجنورد- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: طی یک ساعت گذشته صدای انفجار شدیدی در بجنورد به گوش رسید که مربوط به معدن سنگ در نزدیکی پلیسراه واقع در پنج کیلومتری بجنورد بوده است.
«حسین عظیمی» در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انفجار هیچگونه خسارتی جانی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هماکنون شماری از مأموران انتظامی، دادستان و اکیپهای آتشنشانی در محل وقوع انفجار هستند و شرایط منطقه را بررسی میکنند.
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