«حسین عظیمی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انفجار هیچ‌گونه خسارتی جانی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌اکنون شماری از مأموران انتظامی، دادستان و اکیپ‌های آتش‌نشانی در محل وقوع انفجار هستند و شرایط منطقه را بررسی می‌کنند.