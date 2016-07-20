علی اکبر ولایتی در پایان سفر دو روزه به سنگاپور در گفتگو با مهر یکی از اهداف این سفر را حضور در کنفرانس مهم مهاجران آسیایی با عنوان «رشد از راه تعامل؛ فرصت جنوب آسیا» اعلام کرد و گفت : در این کنفرانس مطالبی در خصوص ریشه های مشکلات جامعه بشری از جمله فقر، توسعه یافتگی ، عدم امنیت ، یکجانبه گرایی و افراط گرایی مطالبی ارایه شد و ضرورت همگرایی منطقه ای برای مواجهه با این معضلات و به خصوص مقابله با تروریسم که بدترین جنایت ها را بر علیه ملت مظلوم منطقه انجام می دهند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ترسیم سیاست های کشورمان در حوزه های مختلف گفت: این کنفرانس زمینه مناسبی برای تشریح سیاست های منطقه ای، بین المللی، اقتصادی و غیره بود که در این زمینه مباحث مختلفی ارایه شد و به طور خاص برای همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد به ویژه چابهار و مکران ظرفیت های مربوطه معرفی شد.

ولایتی در این زمینه تاکید کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در این اجلاس، در بخش پرسش و پاسخ تمامی سوالات با محور ایران بود که پاسخ های لازم ارایه شد.

در خصوص مباحث دو جانبه هم گفت:توانمندی ها و امکانات بی نظیر و ارزشمندی در منطقه وجود دارد که باید در حوزه های دو جانبه و چند جانبه به کار گرفته شود و در این سفر در خصوص رشد و توسعه همکاری ها با توجه به علاقه مندی های موجود نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ولایتی در ارتباط با دیدارهای انجام شده در سنگاپور هم گفت: به طور جداگانه با معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگی سیاست های اقتصادی، وزیر خارجه و وزیر کشور دیدار و ملاقات صورت گرفت و با توجه به زمینه های فراوان ، اشتراکات فرهنگی و ضرورت های موجود با گسترش و تحکیم روابط به ویژه در ارتباط با فعالیت های اقتصادی تاکید شد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ایران و سنگاپور در ارتباط با مسایل منطقه ای و مبارزه با تروریسم و جریانات افراطی و تکفیری دیدگاه های مشترکی دارند و بی تردید باید عزم جدی در همگرایی و انسجام میان کشورهای اسلامی و منطقه به وجود آید.