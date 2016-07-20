ازدواج زودهنگامی در روستای پسک خوی روی نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خوی، حسین سیوانی اصل در جریان دیدار با مشاور معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در خصوص موضوع ازدواج زودهنگام در روستای پسک که رسانه ای شد اظهار داشت: ازدواج زودهنگام در این روستا اتفاق نمی افتد و موضوع به این صورت است که طبق سنت در این روستا که در بسیاری از روستاهای کشور نیز رایج است، برخی دختران بین خانواده ها نشان کردن را دارند و ازدواج رسمی طبق قوانین کشور در سن قانونی انجام می گیرد.

وی با اشاره به، تغییر ترکیب جمعیتی، حاشیه نشینی، بیکاری، پایین بودن سطح درآمد و نبود زیر ساخت های لازم عنوان کرد: این مشکلات در بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی در خوی موثر هستند.

اشرفی مشاور معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم نهاد ریاست جمهوری نیز در این دیدار اظهار داشت: در کنار رشد اقتصادی و عمرانی باید توسعه اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد در غیر اینصورت دوام و پایداری جامعه به خطر خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی از نظر آمار ازدواج های زودهنگام در رتبه دوم یا سوم کشوری قرار دارد افزود: ازدواج زودهنگام موجب وارد شدن آسیب های جدی به فرد و در نهایت، این مسئله بعلت تولد نوزادان در این نوع خانواده ها موجب بروز اختلال جمعیتی در کشور می شود.

احمدی مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم حمایت از مسئولان شهرستانی برای بستر سازی جهت حل معضلات و مشکلات اجتماعی، ارائه آموزش های لازم، برگزاری اردوهای تفریحی و برنامه های فرهنگی را در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موثر دانست.

تاجفر مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به معضلات و مشکلات اجتماعی استان، مشکل بیسوادی را از اصلی ترین معضلات استان دانسته و خواستار نگاه ویژه به استان آذربایجان غربی شد.