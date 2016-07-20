سعید صریحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برقراری تماس با ستاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان به عنوان متولی امر پیگیری موضوع گفت: تحقیقات و بررسی های اولیه بر روی اجساد نشان داد که اجساد مربوط به دو مرد است که یکی نوجوان و دیگری مسن تر است.

وی افزود: قبر یافت شده خانوادگی نیست.

مسئول باغ موزه دفاع مقدس آبادان با اشاره به ادامه کار تحقیقات و بررسی بر روی اجساد کشف شده، اظهار کرد: موضوع از طریق اداره آگاهی شهرستان آبادان و کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح به طور جداگانه در دست بررسی است.

صریحی تصریح کرد: اینکه اجساد مربوط به زمان جنگ تحمیلی و یا پیش از آن بوده هنوز مشخص نیست.

به گفته وی، اعلام نظر نهایی در این خصوص پس از اتمام کامل کار تحقیقات و بررسی بر روی اجساد ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته زمانی که ماموران اداره برق ناحیه جنوب آبادان مشغول کندن زمین به وسیله بیل مکانیکی در منطقه مارد در هشت کیلومتری جاده آبادان اهواز بودند به چند استخوان برخورد کرده که پس از متوقف کردن کار بلافاصله با مرکز پلیس۱۱۰ تماس گرفتند.

پس از حضور پلیس پیشگیری، رئیس کلانتری ۱۱ و پلیس تخصصی آگاهی در محل و آغاز تحقیقات آنان با دو جمجمه و تعدادی استخوان بدن انسان مواجه شدند.

با توجه به اینکه منطقه مارد در زمان محاصره شهر آبادان در دست عراقی ها بود و احتمال داده می شد این اجساد مربوط به زمان جنگ تحمیلی باشند و یا حتی اجساد بیشتری در این منطقه یافت شود، ضمن هماهنگی با کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مجوز اعزام کارشناس جهت انجام تحقیقات و بررسی از سوی سردار میرفیصل باقرزاده صادر شد که بر این اساس دو کارشناس امروز به آبادان آمدند.