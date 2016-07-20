چشم یک ملت به حرکات شما ورزشکاران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی عصر امروز چهارشنبه در مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران به بازیهای المپیک و بعد از آن پارالمپیم ۲۰۱۶ در ریو گفت: خوشحالم که در خدمت شما هستم، می‌دانم که ملت ایران با قلب‌ها و دعای خودشان ورزشکاران را در این سفر پر اهمیت بدرقه خواهند کرد باید بگویم خسته نباشید، از تلاش‌هایتان، از کوشش‌های فراوانتان در ماه‌های گذشته که به این توفیق دست یافتید که در این میدان شرکت می‌کنید. تعداد ورزشکاران ما در ریو نسبت به المپیک قبلی یک رکورد است، عدد ۶۳ برای المپیک و عدد ۹۶ برای پارالمپیک و این بسیار مهم است که در اولین نبرد توفیق خوبی نصیب ورزشکاران ما شد.

روحانی افزود: نام کاروان به نام امام هشتم را باید به فال نیک بگیریم که همه در پناه او هستیم. امیدوارم با عنایت روح بلند امام هشتم به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم، همینطور کاروان پارالمپیک که به عنوان عزیزانی که در سرزمین منا جان به جان آفرین تسلیم کردند، آرزوی موفقیت دارم.

وی ادامه داد: ورزش امروز جایگاه خاص و ویژه ای در جهان دارد. آنچه که در گذشته تاریخ از ورزش یاد می شد امروز کاملا متفاوت هست. ورزش یک نماد بزرگ است برای قدرت یک ملت، برای فعالیت و نشاط یک ملت. مخصوصا آنجا که ما در صحنه های بین المللی حضور پیدا می کنیم.

وی ادامه داد: دنیا امروز دنیای رقابتهاست. در رقابت هاست که جایگاه انسان ها مشخص می شود. حالا در اینجا شما به عنوان ملت ایران به این آوردگاه خواهید رفت. شما به نام کل ملت ایران در میدان های مسابقه در ریو حضور پیدا می کنید.

حسن روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: چشم همه مردم به حرکات شماست. به تلاش های شما، به فداکاری ها شما. در واقع این میدان به یک معنا میدان سربازی است. هر چه دارید باید به نمایش بگذارید. همه توان و تمریناتی که انجام شده و همه آنچه اموخته اید را در آنجا در معرض دید جهانی قرار خواهید داد.

رئیس جمهور در این مراسم افزود: ملت بزرگ ما در هر یک از میدان های مسابقه و رقابت، آنجا که پیروزی به دست می آورد؛ حالا در صحنه اقتصاد باشد که موفقیت بدست بیاوریم، در صحنه سیاست داخلی باشد در یک انتخاب سالم و خوب موفقیت بدست بیاریم، در صحنه سیاست خارجی باشد ما پیروزی و موفقیت بدست بیاوریم.، در قدرت نظامی باشد، در صحنه فرهنگی، جشنواره ها و هر جا در یک رقابت ها و در صحنه یک مقایسه با جهان وقتی حضور پیدا می کنیم آنجا به نام ملت بزرگ ایران ثبت می شود و در واقع شما وقتی در یک صحنه رکورد جدید می آفرینید ملت ایران صاحب یک رکورد جدید می شود.

دکتر روحانی در ادامه صحبت هایش خطاب به ورزشکاران و کاروان اعزامی ایران به المپیک و پارالمپیک گفت: شما وقتی روی سکو قرار می گیرید دیگر نام شما نیست، بلکه بالاتر از آن پرچم ایران است که به اهتزاز در می آید. بنابراین آنجا دیگر دیگر بحث فدراسیون مطرح نیست، بحث وزارت ورزش مطرح نیست و بحث دولت یازدهم و یا این جناح و آن جناح مطرح نیست بلکه بحث کل ملت ایران مطرح است. ورزش الان چنین جایگاهی را در جهان پیدا کرده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ورزش بحث میلیون ها نیست و بلکه یک صحنه را میلیاردها نفر تماشا می کنند. بنابراین خیلی مهم است که کاروان ایران در تمام صحنه ها با حرکاتش با تلاش هایش و نمایش اخلاق انسانی حضور داشته باشد.

حسن روحانی ادامه داد: ایرانی باید پیام داشته باشد، پیام اخلاق، پیام صلح، پیام دوستی و پیام همزیستی برای مردم ایران. ایرانی باید برای ملت ایران امید و نشاط داشته باشد. بسیار مهم است که برای مردم ایران در همه صحنه ها امید بیافرینیم.

وی ادامه داد: وقتی در المپیاد هم شرکت می کنیم و پیروزی به دست می آوریم همه ملت قلبشان شاد می شود اما برخی از صحنه ها اوج خاصی دارد. وقتی که در صحنه دفاع برابر دشمن پیروز می شویم یک غرور خاصی حاصل می شود و یک جایگاه خاصی در روحیه مردم به وجود می آید. حال چه صحنه بزرگ ملی باشد مانند فتح خرمشهر و عبور از اروند و همه صحنه های بزرگ دفاع مقدس و چه صحنه های علمی و فرهنگی . اما ورزش یک ویژگی خاص دارد آنجایی که یک ایرانی از روی صندلی بلند می شود و ابراز خوشحالی می کند و اگر حواسش نباشد حتی خانه همسایه هم متوجه می شود که در عرصه ورزش یک پیروزی رخ داده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: این بار، مسئولیت سنگین است و شما کاری که در میدان انجام می دهید خوشحالی ۸۰ میلیون پیر و جوان و شهری و روستایی ایرانی را در بر دارد.

وقتی پرچم ایران با غرور و افتخار به اهتزاز در می آید خوشحالی ایرانیان را در پی دارد. پس ما امروز یک مسئولیت سنگین بر دوش داریم. همه پیروزی های قبلی چه آنجایی که فوتبالیست های ما پیروز شدند و چه آنجایی که پیروز نشدند اما عالی بازی کردند در ذهن مردم می ماند. در بازی با آرژانتین با اینکه حریف پیروز شد اما به خاطر بازی خوب تیم ملی ایران مردم خوشحال شدند. در المپیک های گذشته با جد و جهد ورزشکاران و مربیان و دعای خیر مردم پیروزی هایی حاصل شده است. اما این بار در رقابت های المپیک و پارالمپیک از لحاظ شرکت کننده رکورد دار هستیم و امیدواریم که از حیث کسب مدال هم رکورد جدید داشته باشیم.

روحانی افزود: امیدهای فراوان و آرمانهای بزرگ داریم و رسیدن به آرمانهای بزرگ بدون امید امکان پذیر نیست. بزرگترین ظلم را به ملت آنهایی می کنند که آنها را از آینده مایوس می کنند و بزرگترین خدمت را آنهایی انجام می دهند که با عمل خود امید می آفرینند مگر ما در صحنه های مختلف پیروزی نداشتیم؟ مگر از چالش های فراوان عبور نکرده ایم؟ مگر در صحنه فرهنگ و دفاع نتوانستیم موفقیت به دست آوریم؟ مگر ما کشوری نیستیم که دست کم در منطقه امن ترین کشور جهان هستیم؟ ما منسجم ترین ملت جهان هستیم البته بعضی ها می خواهند شکاف ایجاد کنند اما ملت ما هوشیار است و در صحنه دستیابی به آرزوها و آرمانها امیدوار.

وی ادامه داد: یکی از این صحنه هایی که این انسجام ملی را تقویت می کند ورزش است. هیچ ایرانی نیست که در پیروزی در صحنه ورزش لبخند بر روی لبانش ننشیند. ورزش به عنوان یک صدای واحد در سراسر ایران و جهان خواهد بود. پس ورزش جایگاه خاصی برای وحدت ملی دارد. ورزش جایگاه خاصی برای منافع ملی ما دارد. مخصوصا که در ورزش بانوان ما هم حضور پیدا کرده ایم. بانوان ما بعد از انقلاب در بسیاری از صحنه ها حضور فعال داشتند. در مراکز آموزشی و بهداشتی گاهی صف زنان طولانی تر از صف مردان بوده است یکی از صحنه هایی که بانوان می توانند استعداد و قدرت خود را بروز دهند صحنه ورزش است. ضمن اینکه شنیده ایم در پارالمپیک تعداد بانوان ما سه برابر افزایش پیدا کرده است که این خبر برای مردم ما بسیار خوشحال کننده است.

دکتر حسن روحانی در ادامه به نقش حضور بانوان در بازیهای المپیک و رویدادهای بین المللی اشاره کرد و گفت: زنان ما با همه هویت ایرانی و اسلامی در صحنه های ورزش حضور پیدا می کنند. پس ما ورزش را با دید جایگاه بلند این ورزش و تاثیرات آن بر موفقیت های آن در دل ملت ایران و صحنه جهانی ببینیم و مشاهده کنیم.

وی افزود: ما ورزش را تک بعدی نمی بینیم و تنها به ورزش قهرمانی نگاه نمی کنیم. ورزش به عنوان یک ضرورت امروز برای سلامت و جسم و جان جامعه ماست. ورزش بزرگترین کمک به بهداشت، سلامت و روحیه جامعه ماست. هر کجا بخواهیم موفق باشیم به روحیه و شادمانی نیاز داریم. ورزش می تواند به همه آنهایی که ورزش می کنند یا صحنه قهرمانی را نگاه می کنند روحیه بدهد.

حسن روحانی با تاکید بر حضور ورزشکاران به عنوان نمایندگان ملت ایران خاطرنشان کرد: بنابراین امروز باید احساس کنیم یک رسالت ملی را در این سفر به دوش داریم. دعای مردم ما همواره بدرقه راه ورزشکاران خواهد بود.

روحانی به حمایت دولت از ورزش در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: دولت در طول این سه سال در حد توانش هر کاری توانسته برای ورزشکاران داشته است. می دانم که نقص هایی وجود دارد و باید کار بیشتری می کردیم اما در حد توان کمک کردیم و این راه را ادامه خواهیم داد. چه از ورزش قهرمانی و چه از ورزش همگانی.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: ان شالله به سلامت به این سفر بروید و با دستاوردی بزرگ از این سفر برگردید و ان شالله روح بلند امام هشتم(ع) همراه شما در این سفر باشد.