نخستین دوره از مسابقات شطرنج «جام ستارگان» به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین دوره از مسابقات شطرنج جام ستارگان عصر چهارشنبه در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سر داور مسابقات با مثبت ارزیابی کردن کیفیت این دوره اظهار کرد: شطرنج بازان ایرانی بازی های خیلی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.

اشنوبنفل ورنر با اعلام اینکه تیم منتخب جهان توانست درهمه دوره ها پیروز شود، افزود: تیم منتخب جهان موفق شد با ۶۴.۵ امتیاز تیم ایران را با ۳۵.۵ امتیاز شکست دهد.

وی همچنن به کسب بهترین نتیجه توسط «نایجل شورت» با ۸.۵ امتیاز اشاره کرد و از کسب بیشترین امتیاز برای ایران توسط «پرهام مقصود لو» با هشت امتیاز خبر داد.

ورنر خاطر نشان کرد: با کسب این امتیاز توسط مقصودلو، وی توانست به مقام استاد بزرگی دست پیدا کند.

وی همچنین افزود: ریتینگ مقصودلو ۴۶ واحد اضافه شده است.

سرداور مسابقات شطرنج جام ستارگان در ادامه از افزایش ریتینگ «احسان قائم مقامی»، «آرین غلامی» و «شاهین لرپری زنگنه» خبر داد و گفت: سطح بالای این مسابقات تمایل به حضور دوباره در ایران را در من تقویت کرد.

برگزاری دوره های بعدی مسابقات شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی

در ادامه این مراسم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با بیان اینکه ورزش موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی حامی ورزش در استان است و برنامه های متعددی برای ترویج ورزش تدارک دیده است.

رضا مسرور با ابراز خرسندی از کیفیت بالای برگزاری این دوره از مسابقات شطرنج در منطقه آزاد انزلی افزود: این مسابقات درسطح بسیار بالایی درکشور برگزار شد و امید داریم درآینده ای نه چندان دور یک ایرانی قهرمان شطرنج دنیا شود و این دور از ذهن نیست.

وی همچنین از برگزاری مسابقات بین المللی فوتبال و والیبال ساحلی در منطقه آزاد انزلی خبر داد و تصریح کرد: هرساله در همین تاریخ مسابقات شطرنج جام ستارگان در منطقه ازاد انزلی برگزار می شود.

در پایان این مراسم جوایز توسط اکبر ترکان دبیر شورای عالی سازمان مناطق آزاد، رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان وفیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به برگزیدگان اهدا شد.

همچنین خدیجه شریف یکی از داوران مسابقات موفق به اخذ مدرک بین المللی داوری شد.