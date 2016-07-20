به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شورای عالی سردفتران فرانسه با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و اعضای هیئت مدیره در ساختمان خیابان مطهری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار پی یر لوگ وژل رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه، دیدیه کوافاژ نایب رئیس شورای عالی سردفتران، پاتریس تاریتنویل مدیرکل شورای عالی سردفتران و ژان پل دکور رئیس افتخاری اتحادیه جهانی سردفتران حضور داشتند.

دشتی اردکانی در این دیدار با محکوم کردن اقدام تروریستی در شهر نیکس فرانسه گفت: ایران در سالهای قبل قربانی این اقدامات تروریستی بوده است و می دانیم چقدر دردآور است. حوادث تروریستی در هرجای دنیا باشد از نظر ما محکوم است.

وی با ابراز امیدواری از دستاورد های این دیدار گفت: امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه مشترک ارتباط ایران و فرانسه در بخش کانون سردفتران فاز جدیدی در روابط ایجاد شود.

وی با اشاره به نخستین خواسته در این تفاهم نامه و دیدار گفت:آموزش و ارائه تسهیلات تخصصی آموزشی موصوع بسیار مهم برای کانون سردفتران است. در سالهای قبل تعداد زیادی هم همکاران ما برای ادامه تحصیل به فرانسه آمدند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سالهای اخیر اعزام دانشجو به کشور فرانسه کم شده است که امیدواریم با امضای این تفاهم نامه دانشجوین زیادی به این کشور داشته باشیم.

دشتی اردکانی به یکی دیگر از خواسته های مشترک دو کشور اشاره و تصریح کرد:همچنین خواسته ما برگزاری همایشهای علمی مشترک و تبادل اساتید میان دو کشور است چرا که مشکل ویزا وجود دارد.

دشتی اردکانی گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر به اتحادیه جهانی سردفتران بپیوندیم. اساسنامه کانون سردفتران ایران تصویب شده و تعداد دفاتر دفترخانه های ایران و اروپا تقریبا با هم برابری می کند و این یک نقطه مشترک میان دو کشور است.

وی ثبت انی را یک دستاورد مهم توصیف کرد و افزود:همچنین می توانیم با افتخار بگوئیم فصل جدیدی در دفترخانه های ایران آغاز شده و آن ثبت و تنظیم سند به صورت آن لاین است که اسناد تک برگی طی آن صادر می شود.