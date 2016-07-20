به گزارش خبرنگار مهر، ایوب صالحی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان شهرستان با تاکید بر اینکه مدیران باید طبق قانون و با هدف کار انجام دهند نه اینکه تحت فشار مختلف زاویه کارهای خود را عوض کنند افزود: سند چشم انداز آمایش سرزمین مازندران تنظیم شده و در آن کلاردشت جزو پهنه بندی گردشگری گرفته است.

وی اظهار داشت: هدف ما نیز در منطقه ارتقا صنعت گردشگری با توجه به پتانسیل های موجود است اما این بدان معنا نیست که به زمین هایمان چوب حراج بزنیم و دامداری و کشاورزی را در منطقه تعطیل کنیم.

وی تصریح کرد: کشاورزی باید حول محور گردشگری انجام گیرد و سرمایه گذارانی که به منطقه می آیند نباید برای ساخت یک هتل یا سایر مراکز تفریحی چندین سال به دنبال تغییر کار بری اراضی خود باشند بلکه باید بستری مناسب برای آنها فراهم آید.

فرماندار کلاردشت یادآور شد:ما به دنبال جذب سرمایه گذار و افرادی با مولفه های مناسب هستیم، به همین دلیل تدوین برنامه جامع و برخورد درست با گردشگر بسیار مهم است زیرا با توریست باید درست برخورد کرد تا او در منطقه احساس امنیت داشته باشد.

صالحی در ادامه بیان کرد: زمین سایت اداری شهرستان کلاردشت نیز آماده است تا ساختمان اداری در آن احداث شود.