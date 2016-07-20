تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی/ ماجرای واگذاری ۱۳۸ شرکت به یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش عصر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه خوشبختانه در لرستان شاهد راه اندازی سه پروژه در ایام هفته تامین اجتماعی بودیم اظهار اشت: در این راستا شاهد بهره برداری از مرکز درمانی پلدختر، نورآباد و طرح توسعه مرکز تامین اجتماعی دورود بودیم.

وی با بیان اینکه راه اندازی این سه پروژه از سه راهبردی اصلی دولت نشات می گیرد گفت: عدالت در توزیع خدمات درمانی یکی از راهبردهای اصلی دولت تدبیر و امید است.

در هفته تامین اجتماعی ۴۰ پروژه به بهره برداری رسید

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه در هفته تامین اجتماعی ۴۰ پروژه در ۱۸ استان کشور یا به بهره برداری رسید و یا اینکه آغاز شد عنوان کرد: دومین راهبرد دولت تدبیر و امید وفای به عهد و راستگویی است.

نوربخش با بیان اینکه دولت تدبیر و امید اگر وعده ای را می دهد بر اساس کارشناسی است و به طور قطع به آن وفا می شود گفت: ۴۰ درصد جمعیت لرستان یعنی ۷۲۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

وی با بیان اینکه طی امسال هزار میلیارد تومان منابع در لرستان هزینه می کنیم گفت: ۳۲۰ میلیارد تومان از استانهای برخوردار برای استان لرستان در نظر می گیریم تا بتونیم تعهدات خود را انجام دهیم.

۷۲۰ میلیارد تومان هزینه های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه ۷۲۰ میلیارد تومان هزینه های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است گفت: همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه های درمانی تامین اجتماعی لرستان است.

وی با بیان اینکه این ۳۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه های سه بیمارستان و هشت مرکز درمانی تامین اجتماعی لرستان است عنوان کرد: در لرستان تنها یک شهرستان فاقد مرکز درمانی تامین اجتماعی است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به طرح تحول نظام سلامت بیان داشت: در لرستان همه بدهی های تامین اجتماعی به داروخانه را پرداخت کرده ایم.

نوربخش با بیان اینکه همچنین هیچ دانشگاه علوم پزشکی در کشور طلبی از تامین اجتماعی ندارد بیان داشت: مگر اینکه دانشگاهی طرح چهار جانبه در آن اجرا نشده باشد در غیر اینصورت هیچ بدهی به دانشگاهها نداریم.

سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت می کنیم

وی با بیان اینکه در کشور امسال ماهیانه پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت ایفای ماموریتهایمان پرداختی داشته ایم گفت: این در حالیست که یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نکرده ایم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت می کنیم گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت درمان و ۲۱۰ میلیارد بابت بیمه بیکاری در ماه پرداخت می کنیم.

نوربخش در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این سازمان طی هشت سال هشت مدیر عامل عوض شد، اظهار داشت: ما در سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل یک ساله تا مدیر عامل یک ماهه داشته ایم.

نیمی از اموال سازمان تامین اجتماعی در حال واگذاری بود

وی با بیان اینکه اتفاقاتی در سازمان تامین اجتماعی رخ داد که در تاریخ اجرایی کشور بی نظیر بود عنوان کرد: منشاء «یکشنبه سیاه» در همین سازمان اتفاق افتاد که مقام معظم رهبری فرمودند از این امر بسیار ناراحت شدم و این اتفاق در اتاق مدیر عامل همین سازمان رخ داد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور بیان داشت: یک دوربین مخفی نصب شد و از یک ارباب رجوع فیلم مخفیانه از اتاق مدیر عامل گرفته شد و در مجلس پخش شد.

نوربخش با بیان اینکه تقریبا نیمی از اموال سازمان تامین اجتماعی یعنی ۱۳۸ شرکت در قالب یک تفاهم نامه داشت به یک نفر واگذار می شد گفت: این فرآیند ها در تحقیق و تفحص است.

وی با بیان اینکه تولید سازمان تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی است عنوان کرد: سازمانی که خودش در چالش های امنیتی و اجتماعی باشد نمی تواند ایجاد امنیت اجتماعی کند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی کاملا از حاشیه ها خارج شده و کار اصلی و وظیفه خدمت رسانی خود را به مردم انجام می دهد عنوان کرد: روز به روز مسائل اقتصادی حل و آینده بسیار روشنی تصور می شود.