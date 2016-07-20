به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری شامگاه چهارشنبه در همایش از نیجریه تا طبرستان که در ساری برگزار شد، گفت: رهبران جبهه مقاومت در جهان اجازه ندادند خط امام تحریف شود و تراز بالایی از خط امام خمینی(ره) را به جهان ارائه کردند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه خط امام دشمن زیادی دارد، اظهار کرد: به نفع هیچ غارتگری نیست که از خط امام پیروی کند پس تمام سعی خود را برای بر اندازی آن می کند.

شریعتمداری با اشاره به جاذبه های خط امام (ره)، گفت: ایستادگی در برابر ظالم جذاب است و چشم مستضعفان جهان به ایران اسلامی است.

وی به تحریف خط امام اشاره کرد و گفت : نمی توان ادعای خط امام (ره) را داشت و مخالف ولایت فقیه بود. شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت مدعیان دروغین انقلاب را رسوا کردند.

این تحلیل گر سیاسی در ادامه افزود: فرق است میان کسی که می گوید امام مال ماست و آن که می گوید ما از امام خمینی (ره) هستیم.

شریعتمداری با اشاره به جان فشانی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، اذعان کرد: شهدای مدافع حرم جوانانی بودند که جان خود را کف دست گذاشته تا از حریم اسلام دفاع کند اما عده ایی در داخل با حقوق های نجومی خود به انقلاب خیانت کرده اند.

وی افزود: مدیرانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند به انقلاب حمله کردند چون این ها پاسبان‌ها و امانت داران مردم بودند و خیانت کردند.

وی به فساد های اقتصادی اشاره کرد و گفت: ۳۰۰هزار تن برنج قاچاق از مسیر قانونی وارد کشور شد، که تمام سود آن صرف فساد می شود چون این فاسدین نمی توانند در جامعه سالم زندگی کنند.

شریعتمداری در پایان با اعلام اینکه جریان مقاومت قطعا پیروز است اظهار کرد: انقلاب دندان اسرائیل را کشید تا رژیمی که به دنبال قلمرو نیل تا فرات بود به دور خود دیوار حائل بکشد.

شریعتمداری، گفت: شیخ زکزاکی ، شیخ نمر و ... تراز بالایی از خط امام ارائه کردند.

وی، تصریح کرد: خط امام با شیاطین بزرگ و کوچک، کلان سرمایه داران ، مرفهان بی درد، تکفیری ها و وهابی‌ها درگیر است بنابراین دشمنان زیادی دارد و همه جباران و زورگویان در برابر امام خمینی(ره) به صف ایستادند این یعنی اینکه این خط به نفعشان نیست.