به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطرودی عصر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی کشاورزی در سالن جلسات اتاق بازگانی خرمشهر با تاکید بر اینکه نباید کشاورزان خرمشهر را با سایر کشاورزان مقایسه کرد، اظهار کرد: کشاورزان خرمشهر مجبورند به خاطر قرار گرفتن در پایین دست رودخانه از آبی که آلودگی ها را با خود از بالادست منتقل می کند استفاده کنند و به همین علت باید به آنها امتیازاتی داده شود و دولت در این موضوع ورود کند.

وی به موضوع روش های نوین کشت اشاره کرد و افزود: از خرمشهر به تبع استان خوزستان ترویج کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس خواسته شده است که مورد دوم در جزیره مینو توسط یکی از کشاورزان انجام شده است.

خرمشهر در بخش گلخانه ها با مشکل مواجه است

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه خرمشهر در بخش گلخانه ها با مشکل مواجه است و تاکنون حتی یک هکتار نیز کشت گلخانه ای نداشته است، گفت: کشت گلخانه ای با توجه به داشتن مزایایی همچون افزایش بهره وری در واحد سطح و کاهش هزینه ها، همچنین تولید محصول در غیر از زمان کشت، توصیه می شود و این انتظار وجود دارد که کشاورزان از این فرصت استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار این طرح به صورت شناور به تمام استان تخصیص داده می شود، متذکر شد: این طرح ها با ۶۰ درصد تسهیلات بلاعوض و ۴۰ درصد آورده کشاورز اجرایی می شود و در نوع خود فرصتی برای توسعه کشاورز است و چون به صورت شناور تعریف شده، سهمیه ای مجزا برای شهرستان ها از جمله خرمشهر در این تسهیلات در نظر گرفته نشده است که باید از این فرصت ها نهایت استفاده را برد.

مطرودی به وجود برخی کشت ها در خرمشهر نیز اشاره کرد و افزود: شهرستان ظرفیت خوبی در کشت، نخیلات ، یونجه، گندم و حتی قارچ دارد که رعایت اصول نوین کشاورزی، کاهش سود بانکی و کمک از سوی دستگاه هایی همچون اتاق بازگانی در امر بازاریابی، به کشاورزان یک ضرورت برای توسعه آن محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر، کشاورزان را به رعایت تناوب کشت، میان کشتی با دانه های روغنی برای کاهش علف های هرز و افزایش میزان عملکرد و گرایش به سمت و سوی آبیاری از سنتی به مدرنیته دعوت کرد و همچنین از آنها خواست تا از به کار بردن ادوات کشاورزی خارج از رده و آتش زدن بقایای کشاورزی بپرهیزند.