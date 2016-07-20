فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: دومین انفجار از غرب بجنورد در حالی شنیده شد که صدای آن کمتر از انفجار اولی بوده است.

«سرهنگ علی پاکدل» که در محل حادثه حضور داشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انفجار نخست چاله‌هایی به عمق نیم تا سه متر ایجاد کرد که چنین اتفاقی نیز در انفجار دوم دیده شد.

وی درباره علت انفجار گفت: با توجه به اینکه در مسیر جاده بجنورد به «آشخانه» فعالیت عمرانی انجام می‌شود، این انفجار برای تهیه مصالح کار عمرانی بوده است.

فرمانده انتظامی بجنورد تصریح کرد: برخی از شیشه‌های منازل منطقه ناظر آباد دچار شکستگی شده است که افراد می‌توانند با اطلاع رسانی به پلیس امنیت عمومی استان، خسارت ناشی از این انفجار را دریافت کنند.

سرهنگ پاکدل بیان داشت: خوشبختانه این دو انفجار هیچ‌گونه خسارت جانی نداشته است.

بنابر این گزارش، عصر امروز ۳۰ تیرماه، صدای ۲ انفجار از غرب بجنورد شنیده شد که سبب ایجاد نگرانی در بین مردم این شهر شد.