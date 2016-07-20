به گرارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه آخرین طلبی که از سازمان بیمه سلامت داشته ایم شهریور سال گذشته بوده است ، اظهار داشت: طلب اصلی ما از سازمان بیمه سلامت است که جمع کل آن با بیمه تامین اجتماعی حدود ۱۷۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از طلب هایمان در حوزه تجهیزات و ارائه خدمات است، گفت: ما نمی توانیم خدماتمان را برای مردم قطع کنیم در صورتی که ۹۹ درصد از منابع درآمدی ما از حوزه های بیمه ایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در بحث پرداخت مطالبات باید حوزه های در حال توسعه را در نظر داشته باشیم، افزود: ۱۷۵ میلیارد تومان طلب ما از سازمان های بیمه ایی می تواند برای ما بحران ایجاد کند.

ساکی با بیان اینکه ما در استان محرومی هستیم و جذب متخصص برای ما سخت است، گفت: در بحث کسورات سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان از استان محرومی به نام لرستان کسورات خورده ایم.

وی اضافه کرد: در بحث بیمه سلامت در بخش «ان آی سی یو» ۷۰ درصد تعرفه را سازمان بیمه سلامت پرداخت می کند و ۳۰ درصد بابت پزشک مقیم کسر می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه دفترچه های بیمه سلامت فاقد بارکد هستند که باعث کاهش سرعت کار و ایجاد خطا می شود، بیان داشت: نسبت به بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دورود که در بخش زنان و زایمان خدمات می دهد با مشکل مواجه شده ایم که لازم است توجه ویژه صورت گیرد.