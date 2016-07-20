به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه زندگی دنیا محل آزمایش و میدان عمل است، اظهار داشت: خداوند در آیه دوم سوره ملک می فرماید خداوند این زندگی دنیا را قرار داد تا ببیند کدام از افراد بهتر عمل می کنند و انسان در زندگی دنیا امتحان می شود.

وی با اشاره به اینکه زمان به سرعت در حال سپری شدن است و با توجه به اینکه سال ۹۵ راهبرد جمهوری اسلامی ایران «اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» است، گفت: وظیفه دولت و مسئولین این است که زمینه سازی برای تحقق شعار سال و فرصت سازی در این زمینه کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه همه ما می دانیم لرستان از نظر بیکاری در صدر جدول بیکاری کشور قرار دارد و کمتر خانواده ایی در استان وجود دارد که به واسطه بیکاری ضرر ندیده باشد، افزود: در رابطه با مشکل بیکاری همه مسئولین و مدیران باید یک قدم جلوتر حرکت کنند به گونه ایی که هر مسئولی که وارد استان می شود بگوید من یک گام جلوتر هستم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه استان لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، بیان داشت: ما آمد و شد مسئولین به لرستان را به فال نیک می گیریم و از آنها انتظاراتی نیز داریم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه برای پیشرفت جامعه پول و اعتبار کم است ولی برای فساد اقتصادی پول های کلانی وجود دارد، تصریح کرد: چرا باید ما روزانه شاهد این باشیم که کارگرها ماه ها است که حقوق نگرفته اند و پیش زن و بچه هایشان شرمنده شوند اما آقایی میلیون ها تومان حقوق می گیرد؟

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تا چه زمانی این شرایط بر جامعه حاکم است، افزود: باید اقدامات جدی در رابطه با فسادهای اقتصادی صورت گیرد.

وی بر لزوم رساندن درد مردم به گوش دولت تاکید کرد و گفت: کدام یک از مفسدان اقتصادی که برکنار شده اند ثروتشان کم شده است، و این در حالیست که نه تنها از ثروت اینگونه افراد کاسته نشده بلکه به ثروتشان افزوده نیز شده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دستگاه قضایی ما مفسدان اقتصادی را به زندان می اندازد و این در حالیست که پس ازآزاد شدن دوباره کار فساد را تکرار می کند، افزود: سال ۹۵ سال اقدام و عمل است و همه باید در راستای تحقق آن گام برداریم.