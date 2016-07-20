به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان بعد ظهر امروز در حاشیه بازدید از کارخانه آلومینا جاجرم اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هفت میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی به کشورهای همسایه، چین و کشورهای اروپایی ازجمله سویس و ایتالیا صادرشده است که نسبت به سال گذشته ۸۴ درصد رشد داشته‌ایم.

وی افزود: بخشی از این موفقیت‌ها ثمره اجرای برجام در کشور بوده که در حال حاضر فروش آلومینا را به‌صورت مستقیم با کشورهای اروپایی انجام می‌دهیم این در حالی است که درگذشته کشورهای مختلف حتی حاضر به آمدن به ایران برای مذاکره نبودند و ملاقات‌ها و مذاکرات در کشور ثالث برگزار می‌شد.

رشد چشمگیر پروژه شمش آلومینا نسبت به یک سال گذشته

معاون وزیر صنعت درباره راه‌اندازی پروژه شمش جاجرم گفت: با توجه به اینکه این پروژه از سال ۸۶ آغازشده اما متأسفانه تاکنون ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کرباسیان اظهار کرد: با توجه به اینکه پس از دو سال، کار ساخت این کارخانه متوقف‌شده بود اما در خردادماه سال گذشته با سفر وزیر صنعت و معدن به شهرستان جاجرم دوباره‌کار آغاز شد و هم‌اکنون قسمت مهمی از پروژه در اختیار شرکت nfc چین قرارگرفته است.

واگذاری آلومینا به بخش خصوصی پس از اتمام پروژه

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است پس از اتمام پروژه آلومینا به بخش خصوصی واگذار شود چراکه پس از اتمام باارزش افزوده بالاتری می‌توان واگذار کرد.

کرباسیان بابیان اینکه اصراری برای نگهداری سهم ۵۱ درصدی آلومینا وجود ندارد گفت: طی مکاتباتی که با وزیر اقتصاد و هیئت واگذاری شده پس از اتمام کار پروژه واگذار خواهد شد.

چشم‌انداز وزارت صنعت در آلومینا

معاون وزیر صنعت گفت: یکی از اقداماتی که به‌موازات برداشت بوکسیت از معادن شروع‌شده، اکتشاف است که تاکنون ۲۵۰ هزار کیلومتر در سطح کشور انجام‌ و سبب افزایش ۵۰ درصدی منابع معدنی شده است.

وی بیان داشت: استخراج آلومینیوم در کشور هم‌اکنون ۴۰۰ هزار تن در سال است که چشم‌انداز ما در وزارت برای سال ۱۴۰۴ این است که این رقم را به یک‌میلیون و پانصد هزار تن برسانیم.

کرباسیان گفت: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور علاوه برنفت و گاز وجود دارد که در برخی از آن‌ها ذخایر قابل‌توجهی است.

توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران به صنایع پایین‌دستی آلومینا

معاون وزیر گفت: در نیمه نخست سال آینده به‌صورت قطعی کارخانه شمش آلومینا راه‌اندازی می‌شود از هم‌اکنون مسئولان استان باید به فکر جذب سرمایه‌گذار جهت راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی آلومینا باشند تا با ورود سرمایه‌گذاران از سراسر کشور زمینه اشتغال برای جوانان و رشد و توسعه استان فراهم شود.

کرباسیان اظهار کرد: محیط‌زیست و ایمنی از اولویت‌های اصلی آلومینا است و همه‌ی موارد زیست‌محیطی در ساخت کارخانه اعمال خواهد شد.

فرماندار جاجرم نیز در ادامه گفت: صنعت آلومینا محور توسعه شهرستان جاجرم و خراسان شمالی است.

علی‌اکبر محبی اظهار داشت: دولت جهت احیای صنایع تلاش‌های بسیاری انجام داده و نگاه توسعه‌ای نسبت به آن دارد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که صنایع با آن مواجه هستند نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها است که کارخانه شمش آلومینا جاجرم نیز دچار این مشکل بود و خوشبختانه در خردادماه سال گذشته در سفر وزیر صنعت به جاجرم مشکلات این پروژه بررسی و کار ساخت این پروژه مجدداً آغاز شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز گفت: پروژه شمش آلومینا جاجرم سال‌ها متوقف‌شده بود که با شروع بکار دولت تدبیر وامید این پروژه در وزارت صنعت و معدن جز اولویت‌های دولت قرار گرفت و با سفر وزیر صنعت در خردادماه گذشته به شهرستان جاجرم فعالیت این پروژه دوباره آغاز شد.

یحیی نیکدل افزود: دغدغه اصلی شرکت آلومینا جاجرم تأمین مواد اولیه و تضمین تأمین مواد اولیه برای سال‌های پیش رو است.

نیکدل افزود: ما به‌صورت مستمر روزانه و هفتگی پیگیر روند ساخت کارخانه شمش آلومینا هستیم که علی‌رغم مشکلات خوشبختانه ساخت پروژه از روند بسیار خوبی برخوردار است.