به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی عصر امروز در بیست و ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: کوره‌ های آجرپزی بهترین خاک یزد را از بین می‌برند و حتی با استفاده از لاستیک و پلاستیک سوخت کوره را تامین می کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که استان یزد دچار کمبود و بحران آب است کوره داران با آب کشاورزی نسبت به خشت زنی اقدام می کنند و با تبخیر همین آب آجر می سازند.

معاون استاندار یزد اضافه کرد: کوره‌های آجرپزی در بحث محیط زیست دو مشکل عمده دارند که در زمینه آلودگی هوا با نصب فیلتر تا حدی آلودگی را کاهش دادند اما هنوز همه کوره ها به فیلتر مجهز نیستند.

وی عنوان کرد: موضوع دوم بحث آب و خاک است که به سرعت توسط کوره‌های آجرپزی در حال تخریب است و حتی به دلیل برداشت خاک حفره هایی به عمق ۱۰۰ متر ایجاد شده است.

سیدحسینی با اشاره به اینکه فعالیت این کوره‌ها هیچ اشتغالی برای استان یزد ندارد عنوان کرد: متاسفانه کوره داران بیشتر به استفاده از اتباع بیگانه برای انجام کار خود تمایل دارند در حالی که جوانان ما هم به شغل احتیاج دارند.

وی با اشاره به درخواست کوره‌ های آجرپزی برای دریافت تسهیلات اظهار داشت: تنها به واحدهایی که صنعتی آجرپزی می‌ کنند تسهیلات پرداخت خواهد شد و سایر واحدها اگر تکنولوژی خود را به روز کنند و صنعتی شوند می ‌توانند از تسهیلات کارگروه تسهیل بهره‌ مند شوند.