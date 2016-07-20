آغاز عملیات ارتش سوریه در «هریره» در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش سوریه در ادامه درگیری های خود با تروریست ها موفق شد شماری از عناصر تروریستی عضو گروه جبهه النصره را در درعا به هلاکت برساند.

بر اساس این گزارش در جریان درگیری های ارتش سوریه با گروه تروریستی-تکفیری جبهه النصره در درعا ۲۰ تروریست را کشته و زخمی شدند. همچنین ۲ خودور متعلق به تروریست ها نیز منهدم شد.

پس از این دستاورد ارتش سوریه، نیروهای سوری عملیاتی هجومی را به مواضع عناصر مسلح در منطقه هریره واقع در وادی بردی در حومه دمشق پایتخت سوریه آغاز کردند.

همچنین هواپیماهای روسی ۷ بسته حاوی کمک های بشردوستانه را در مناطق محاصره شده در استان دیرالزور توزیع کردند.

از سوی دیگر در پی حملات خمپاره ای گروه های مسلح به مناطق مسکونی در شهر حلب شماری از غیرنظامیان زخمی شدند.