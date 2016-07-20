حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور در رشته دانهیل و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی شیراز برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور۳۰ رکابزن در قالب ۲۱ تیم پیگیری شد که در پایان نیز کابزنان استان‌های زنجان و قزوین به مقام قهرمانی رسیدند.

دبیر هیئت دوچرخه سواری شهرستان کرمانشاه در تشریح دستاورد نمایندگان استان در این مسابقات افزود: باسط جاسمیان از تیم کرمانشاه نائب قهرمان رقابت دانهیل قهرمانی جوانان کشور در شیراز شد.

محمدی گفت: خانم سمیرا رحیمی از تیم کرمانشاه نیز نائب قهرمان رقابت کراس کانتری قهرمانی کشور بانوان در شیراز را بدست آورد.

وی همچنین بیان کرد: طرح سه شنبه‌های بدون خودرو نیز هر هفته با حضور مشتاقانه رکابزنان در کرمانشاه برگزار می شود و برای این اقدام نیازمند مشارکت سایر نهادها همچون شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی هستیم.

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