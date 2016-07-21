صنعتگران گیلانی باتکیه بر علم و فناوری، صنعت استان را رونق بخشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان گیلان که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به سهم صنعت در اشتغال استان اظهار کرد: بیش از دو سوم اشتغال استان توسط حوزه صنعت تامین می شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که طی سال های گذشته سبب رکود واحدهای تولیدی شد افزود: اهتمام دولت برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله کنترل تورم و افزایش ارتباطات بین المللی در راستای بازگشت رونق اقتصادی به واحدهای تولیدی است.

نجفی، تشکیل کارگروه های رفع موانع تولید و حمایت از تولید در سطح کشور و استان گیلان را از گام های اساسی برای رونق تولید برشمرد و گفت: اعطای ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان گیلان که به دلیل مشکلات عدیده نتوانسته اند به تولید خود ادامه دهند، فرصت بزرگی برای استان است.

استاندار گیلان با تاکید بر مصرف کالاهای تولید داخل استان در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی تصریح کرد: باید برای تولیدات داخل استان بازاریابی کرده و واحدهای تولیدی گیلان را از رکود خارج کنیم.

وی جوانان تحصیلکرده استان را از مهمترین دارایی ها و سرمایه های گیلان برشمرد و افزود: واحدهای صنعتی با تکیه بر فناوری و نیروهای تحصیل کرده استان می توانند رونق اقتصادی را به عرصه صنعت بازگردانند.

نجفی همچنین با توصیه به صنعتگران برای دریافت گواهینامه های شرکت های دانش بنیان، تاکید کرد: همه با هم سبب رشد و ارتقای تولیدات صنعتی در گیلان خواهیم شد.

رفع مشکلات ۴۳ درصد از واحدهای تولیدی گیلان

همچنین در ادامه این مراسم، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در سطح استان اظهار کرد: تاکنون مشکلات ۴۳ درصد از واحدهای تولیدی استان با راهکارهای کارگروه رفع موانع تولید برطرف شده است.

علی منتظری با بیان اینکه طی دو سال گذشته سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان رشد قابل توجهی داشته است و همین امر سبب شده که گیلان در سطح کشور به رتبه دهم از لحاظ جلب سرمایه گذار دست یابد، افزود: در سال ۹۴، ۷۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گرفته که امیدوار هستیم این رقم را در سال جاری به یک هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی از بهره برداری از بزرگترین واحد سلولزی کشور طی دو ماه آینده در گیلان خبر داد و بیان کرد: با بهره برداری از طرح های صنعتی سرمایه گذاری شده در استان، ۴۲ هزار شغل در گیلان ایجاد می شود.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، ۱۰۰ اولویت سرمایه گذاری استان در قالب یک کتاب تدوین شده است و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

منتظری بر اهمیت برندسازی تولیدات استان تاکید کرد و افزود: ظرفیت های متعددی در گیلان نهفته است که می تواند فرصتی برای سرمایه گذاران محسوب شود که از آن جمله می توان به فرش دستباف گیلان اشاره کرد.

در پایان این مراسم از صنعتگران نمونه استان گیلان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.