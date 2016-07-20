ایجاد کارخانه «فرآوری سیمانی» در لرستان/ سرمایه گذاری۲۰۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لرستان برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است اظهار داشت: ما در لرستان چند برنامه منظم را پیگیری می کنیم که یکی از آنها ایجاد اشتغال عمومی است.

وی با بیان اینکه لرستان در این زمینه مطالعه شده و ظرفیتها در این زمینه شناسایی شده است افزود: ایجاد اشتغال استان در حوزه خدمات، باغداری، کشاورزی، تولید حوزه پوشاک، کفش و ... در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید، فنی و حرفه ای و معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی زمینه تحقق اشتغال مدنظر در استان لرستان را باید فراهم آورند عنوان کرد: در این راستا تفاهم نامه هایی در استان امضا شده است.

ربیعی یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راه اندازی صنایع تعطیل شده در لرستان برشمرد و افزود: در دولت تدبیر و امید شاهد راه اندازی دو صنعت که بیش از ۱۲ سال در لرستان تعطیل شده بوده هستیم.

وی همچنین احیای تعاونیهای تعطیل شده را یکی دیگر برنامه های این وزارت خانه در لرستان برشمرد و بیان داشت: برنامه دیگر عمق بخشیدن به حوزه درمان استان بوده به طوریکه طی امروز شاهد افتتاح دو مرکز درمانی تامین اجتماعی در پلدختر و نورآباد بودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تصمیم بر راه اندازی مراکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستانهای فاقد این مراکز گرفته شده است افزود: همچنین ارتقا مراکز درمانی تامین اجتماعی یکی دیگر از سیاست های های ما در لرستان است.

ربیعی توجه به مناطق حاشیه نشین و شهرهای کوچک در حوزه درمان را از دیگر برنامه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: در استان باید پروژه های دارای مزیت را اجرا و عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتی که در استان داشته ایم سرمایه گذاری در حوزه فرآوری های سیمانی در دستور کار قرار گرفت عنوان کرد: طی امروز نیز اعتبارات لازم برای استان در این زمینه پیش بینی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه فرآوری های سیمانی که بازار مناسب جهانی نیز دارد در گام اول در لرستان انجام می شود گفت: در کشور پنج نوع کارخانه در این حوزه داریم که در لرستان و در فاز اول با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان این کارخان فرآوری سیمانی عملیاتی می شود.