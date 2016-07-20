به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه استان لرستان برای ما و دولت بسیار مهم است، اظهار داشت: ما نیز از وضعیت نابرابری که بین مرکز پیرامون و استان ها وجود دارد ناراحت هستیم و استان لرستان یکی از استان های قابل توجه در این وضعیت نابرابری است.

مدیران استانی کم تنش باشند

وی با بیان اینکه به مبارزه با فقر و نابرابری اعتقاد دارم، افزود: پنج دهه برنامه توسعه در ایران اجرا شد ولی نابرابری ها حل نشد ولی امیدواریم با برنامه های مشخص بتوانیم در راستای رفع این نابرابری ها گام برداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط توسعه در هر استان را شکل گیری کانون کارآفرینی و وحدت نظر در آن استان دانست و گفت: جایی که جنگ و دعوا در آن وجود داشته است از رشد و توسعه خبری نبوده لذا کانون توسعه در هر استان باید شکل بگیرد و نخبگان آن با وحدت نظر برنامه توسعه را دنبال کنند که در لرستان این ظرفیت وجود دارد.

ربیعی به اصول اصلی و اندیشه های محوری دولت تدبیر و امید اشاره کرد و بیان داشت: اندیشه اصلی دولت حرکت حول رهبری بوده بطوریکه بزرگترین نقطه قوت این دولت دوستی دیرین رئیس جمهور با مقام معظم رهبری است لذا این موضوع عمق استراتژیک دولت و اولین اصل آن است.

وی ایجاد آرامش را یکی دیگر از اصول دولت یازدهم دانست و افزود: از مدیران استانی درخواست داریم کم تنش باشند زیرا بنای دولت اجرای کارها با کمترین تنش است زیرا از تنش ها و آسیب دیدیم لذا می خواهیم به فضای آرام رفته و با تکیه بر کار حرکت کنیم.

لزوم به کار یگری شرکای اجتماعی در امور کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایبندی به اصول اخلاقی را از دیگر اندیشه های محوری دولت خواند و اضافه کرد: آنچه برای ما مهم است اخلاقی کردن جامعه و اخلاقی رفتار کردن دولت است ما باید جامعه را به سمت امر به معرف و نهی از منکر و حرکت اخلاقی سوق دهیم.

ربیعی با بیان اینکه عقلانیت اساس دولت تدبیر و امید است، عنوان کرد: ما حق نداریم پروژه ها را کلنگ زنی کرده بعد از پنج سال بگوییم هیچ اتفاقی در آن ها رخ نداده است بطوریکه می بینیم پتروشیمی راه اندازی شده ولی بی اثر بوده، سد ایجاد شده اما آب برای کشاورزان فراهم نشده لذا یک بنای مهم دولت حرکت عقلانی است که مسئولین باید کار کارشناسی کرده بطوریکه دیگر راجع به یک تومان هم حق نداریم غلط تصمیم گیری کنیم.

وی با بیان اینکه متوسط رشدمان طی چهار دهه اخیر قابل قبول نبوده و باید بیشتر از این رشد کنیم، تصریح کرد: وقتی رهبر انقلاب در این زمینه هشت درصد هدفگذاری کرده اند لذا اگر نتوانیم به رشد مناسب دست یابیم قدرتمان را از دست داده و دیگر در منطقه یک قدرت محسوب نمی شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبات کشور و وجود امنیت در آن را یکی از مزیت های کشور دانست و گفت: این امنیت و ثبات باید با قدرت اقتصادی ما ترکیب شود.

ربیعی با بیان اینکه سختکوشی توصیه دولت به همه دولتمردان است، افزود: ما باید بیش از گذشته کار کنیم اگر قرار باشد در طول روز تنها چند ساعت کار کنیم به جایی نخواهی رسید.

وی بر لزوم اجماع، همفکری و استفاده از ظرفیت های مردم نهاد در دولت تاکید کرد و بیان داشت: دولت روحانی، دولت اجماع و مدارا است و دولتی حزبی و برخاسته از هیچ گروه فکری نیست بلکه از خواست مردم ایجاد شده و از همه جریان های متنوع کشور در آن حضور دارند لذا ما باید در کنار هم کار کرده و به یکدیگر احترام بگذاریم همچنین باید شرکای اجتماعی خود یعنی مردم را بکار بگیریم.

وصول ۶۰۷ میلیارد تومان حق بیمه در لرستان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعداد نهادهای توسعه لرستان کم بوده البته مشارکت آن ها در کارهای خیر مناسب بوده بطوریکه سالی چهار میلیارد تومان بهزیستی کمک جمع آوری کرده است لذا باید همگی در یک حرکت دو سویه اقتصادی و رفاهی سیاست های دولت را دنبال کنیم زیرا یکی از نقطه ضعف های فرهنگی ما این بوده که در موضوع همکاری با یکدیگر ضعف داریم.

ربیعی به مسائل و مشکلات استان لرستان اشاره کرد و گفت: در قالب یک طرح عملیاتی تعهد می کنیم بتوانیم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به استان بدهیم که مطالعات این طرح از ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به استاندار لرستان مبنی بر تلاش وزارت کار برای ترغیب هلدینگ سرمایه گذاری شستا در راستای سرمایه گذاری در استان، بیان داشت: شستا شرکت توسعه ای نبوده بلکه شرکت سرمایه گذاری از محل پول کارگر است درحالیکه ما از استان لرستان در بحث تامین اجتماعی سوبسیت می دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان وصولی حق بیمه از لرستان را ۶۰۷ میلیارد تومان برشمرد و افزود: این درحالی است که میزان هزینه ما در این استان ۹۳۲ میلیارد تومان است لذا مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان مابه التفاوت هزینه و درآمد ما در استان است.

آمار ۴۰ درصدی بیکاری در لرستان درست نیست

ربیعی با اشاره به اینکه ۲۱۸ هزار بیمه شده در لرستان وجود دارد، اضافه کرد: در این استان ۶۵۷ میلیارد تومان مستمری داشته و در بخش درمان نیز ۲۰۸ میلیارد تومان هزینه می کنیم.

وی با بیان اینکه استراتژی ما توسعه در مناطق محروم و توجه به حاشیه شهرها در شهرهای بزرگ است، عنوان کرد: به نظر می رسد ۴۰ درصد بیکاری در لرستان با توجه به جمعیت آن درست نباشد زیرا ۴۰ درصد بیکار بدین معناست که از یک میلیون و ۸۰۰ نفر حدود ۷۲۰ هزار نفر بیکار باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مجموع ۴۹۳ هزار جمعیت فعال در لرستان وجود دارد، افزود: نرخ بیکاری استان در جوانان بیشتر بوده ولی در مجموع به نظر درست نمی آید.

ربیعی به وجود ۷۱۹ تعاونی راکد در استان اشاره کرد و گفت: باید برنامه ریزی کنیم که از این تعداد حداقل ۲۰ درصد را فعال کنیم که از بانک توسعه و تعاون درخواست می کنیم این کار را انجام دهد همچنین در لرستان ۵۷۰ واحد صنعتی خالی که ظرفیت خالی دارند وجود دارد که باید بتوانیم در ظرفیت خالی این واحدها حرکت کنیم.

پاشیدن پول در استان ها هیچ مشکلی حل نمی کند

وی با بیان اینکه توسعه به معنای عدالت و مبارزه با فقر است، تصریح کرد: فکر نکنید ایجاد کارخانجات فولاد و پتروشیمی مشکل شما را حل می کند بلکه بنا به فرمایشات رهبر انقلاب بنگاه های خرد و کوچک را باید زنجیره ای کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اعتبار صندوق ما در استان حدود ۴۴۲ میلیارد تومان بود که طی سه ماه سال اول جاری ۹ میلیارد تومان به استان داده ایم امروز هم ایجاد یک پروژه دوزندگی را در استان دنبال می کنیم لذا از همکاران فنی و حرفه ای درخواست دارم متناسب با رسته شغل هایی که در استان انتخاب کرده ایم آموزش های فنی و حرفه ای را در نظر بگیرند.

ربیعی با بیان اینکه امروز دولت سیاست های ارزی را باثبات کرده و بازار اقتصادی را قابل پیش بینی کرده است، عنوان کرد: نرخ سود بانکی را با تدبیر پایین آورده که این یک اتفاق بزرگی است و امیدواریم پول ها به سمت بورس بیاید و به سمت مسکن و سکه هجوم نبرد لذا اگر ما بتوانیم نرخ بهره را پایین آوریم این پول به سمت سرمایه گذاری های مولد می رود.

وی با اشاره به اینکه پاشیدن پول در استان ها هیچ مشکلی حل نمی کند، افزود: در بخش بیمه سلامت کل بیمه شدگان استان لرستان یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر هستند و مابقی تامین اجتماعی هستند یعنی تقریبا ۱۰۰ استان بیمه شده هستند.

در بحث فیش های حقوقی اصلاح ساختارهای اساسی را شروع کردیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما طرح تحول سلامت را دنبال می کنیم، اضافه کرد: ما ۹۱۰ هزار نفر مجانی بیمه کرده ایم که ۱۰ تا ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهری بیمه کرده ایم که سرانه آن ها برای ما ۳۶ هزار تومان درآمد زیرا عقب ماندگی درمان داشتند.

ربیعی نظام چندلایه تامین اجتماعی را از برنامه های آینده وزارتخانه دانست و گفت: این طرح می تواند تحول بزرگتری ایجاد کند.

وی مبارزه ساختاری با فساد را از برنامه های جدی دولت دانست و گفت: ما به دنبال مبارزه ساختاری با فساد بوده نه مبارزه هیجانی و تبلیغاتی بطوریکه در بحث فیش های حقوقی اصلاح ساختارهای اساسی را شروع کردیم که دیگر موردی رخ ندهد لذا ما هیچ وظیفه ای در دولت جز این برای خود قائل نیستیم.

ربیعی گفت: ما آمده ایم سفره مردم را رنگین تر کرده و منابع آن ها را حفاظت کنیم و هدفی جز کاستن رنج مردم نداریم و این وظیفه اخلاقی و انسانی ما است.