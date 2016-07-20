به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کمیته راهبردی طرح تکاپو با حضور نمایندگان سازمان یونیدو و سایر دستگاه‌های اجرایی امروز چهارشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

فلوریان نماینده سازمان یونیدو در این نشست اظهار داشت: جلسه ثمر بخشی در سازمان میراث فرهنگی داشتیم که طی آن حمایت مسئولین را برای استان بدست آوردیم.

وی افزود: پروژ ه گردشگری سلامت کرمانشاه را به واحد تحقیقات سازمان تامین اجتماعی ارائه دادیم که با توجه به علاقمندی استان کرمانشاه به این طرح باید به صورت ریشه ای پیگیری شود.

فلوریان اظهار کرد: رویکرد ما از همان ابتدا در مورد پروژه گردشگری سلامت در کرمانشاه عدم تمرکز صدق بر کرمانشاه بود برای اینکه یک رویکرد همه جانبه داشته باشیم و نقاط روستایی را هم در این طرح در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: مکانیزم منطقی مداخله ما در استان کرمانشاه با گردشگری سلامت می باشد و این زنجیره ارزش را به سایر قسمتها مانند روستایی، طبیعت گردی و کشاورزی بسط و گسترش دهیم و قدم مهمی که در این راستا برداشته ایم پروسه انتخاب کارگزار مقصد بود که در ارتباط با سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و یکی از وظایف آن توسعه محصولات گردشگری است که مناطق روستایی را درگیر کند.

این مسئول خواستار همکاری سایر ارگانها بخصوص سازمان میراث فرهنگی در این زمینه شد.

کلیمشا دیگر نماینده سازمان یونیدو حاضر در این نشست گفت: ارزش واقعی استان این است که کادر پزشکی و خدمات بسیار خوبی دارد و از لحاظ استاندارد پزشکی در حد استاندارد جهانی است.

وی افزود: یکی از کارهای اساسی که باید صورت بگیرد تهیه آمار دقیق بیماران است که جهت دسترسی به اتفاقات مهم باید آمار دقیق در دسترس باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب تلاشها برسیم و نکته ی دوم این است مشتری یا همان بیمار حرف اول را می زند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

کلیمشا افزود: در رابطه با نیازمندیها و احتیاجات بیماران به توجه و جراحی های مخصوص در کشور احتیاج به یک نیاز سنجی منسجم می باشد.

وی با اشاره به اینکه خدماتی که به بیماران ارائه می‌شود باید بطور مستقیم باشد، گفت: یکی از مشکلات وجود دلالهاست که بیماران را بعنوان بار دوم به بیمارستان منتقل می کنند که این دلالها باید از بین بروند و بیماران مستقیم به بیمازستان انتقال داده شوند.

این مسئول افزود: باید با پرواز بیمارها را منتقل کنیم و برای این کار باید پروازهای کوچکی داشته باشیم که در خدمت مردم قرار بگیرد.

وی گفت: طرح گردشگر سلامت درا اریم که طی این طرح بیماران به بیمارستان مراجعه میکنند و حتی میتوانیم بیماران استانهای مجاور را هم تحت پوشش قرار دهیم.

نماینده سازمان یونیدو همچنین بیان کرد: رقابت مثبت بین استانها و بیمارستانها وجود دارد که سبب موفقیت بیشتر می شود.