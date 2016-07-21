به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از خیرین سلامت دانشگاه تربت حیدریه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ورود خیران به حوزه بهداشت و درمان و حضور آنها در کنار دانشگاههای علوم پزشکی توانستهایم بسیاری از نیازهای این بخش را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به وجود ۲۶۵ بیمارستان نیمه تمام در کشور، اعتباری بالغ بر ۳۰هزار میلیار تومان برای تکمیل این بیمارستانها مورد نیاز است که تامین این اعتبارات از توان دولت به تنهایی خارج است و نگاه ویژه خیران حوزه سلامت را میطلبد.
وی معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به نقش خیرین در سلامت جامعه گفت :حضور خیرین سلامت بار مالی هزینه های درمان در کشور را کاهش میدهد.
ایازی افزود : رویکرد دولت در حوزه سلامت، تامین نیازهای نرمافزاری و بالا بردن سطح آگاهی جامعه در فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک است تا قدم موثری در موضوع پیشگیری برداشته شود.
