به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی در چهارمین جلسه کمیته راهبردی طرح تکاپو که امروز چهارشنبه با حضور نمایندگان سازمان یونیدو و سایر دستگاه‌های اجرایی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برخی از دستگاه ها مانند حوزه بازرگانی هم از منابع و هم از بودجه خوبی برخوردار هستند و از بخش تجارت گردشگری عام و سلامت بطور خاص بهره مند هستند که باید این طرح را یاری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کرمانشاه افزود: از دستگاه هایی که با موضوع گردشگری مرتبط هستندانتظار می رود تلاش بیشتری در این زمینه شود که دانشگاه علوم پزشکی در این بحث پیش قدم بوده است.

رحیمی گفت: کلنگ زنی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی و تجهیز سه بیمارستان که در سفر ریاست جمهوری صورت گرفت و حضور مسئولان ظرفیت خوبی است که به بحث تجهیز بیمارستانی برسیم.

وی با ادامه توضیحات بیان کرد: مسیر قصرشیرین تا کرمانشاه را می توان بعنوان گردشگری انتخاب کرد و آنرا تحت پوشش قرار داد همچنین طراحی سیستم گردشگری و اجرای عملیات را اداره کار و امور اجتماعی بطور مستقیم پیگیری کند.

رحیمی اضافه کرد: بحث آمبولانس و سیستم حمل و نقل بیمار از طریق هوا از سمت عراق و همچنین داخل کشور یکی از بدیهی ترین کارهاست که باید در راس امور قرا ر بگیرد و در عملیاتی کردن این امر باید سرمایه داران داخلی و ملی پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه بحث گردشگری سلامت در برنامه ششم تعریف نشده، ابیان کرد: باید با جدیت این برنامه را به سرانجام برسانیم و توسعه این طرح با رشد بیشتری پیش برود و امید است تا پایان سال رسته های دامداری و کشاورزی را هم فعال کنیم و استان را بعنوان یکی از مراکز موفق به یونیدو معرفی کنیم.



