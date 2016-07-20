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۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۰۶

معاون استانداری کرمانشاه:

لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف طرح تکاپو

لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف طرح تکاپو

کرمانشاه- معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر لزوم مشارکت دستگاه‌های مختلف همچون حوزه بازرگانی برای پیشبرد طرح تکاپو در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی در چهارمین جلسه کمیته راهبردی طرح تکاپو که امروز چهارشنبه با حضور نمایندگان سازمان یونیدو و سایر دستگاه‌های اجرایی  در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت:  برخی از دستگاه ها مانند حوزه بازرگانی هم از منابع و هم از بودجه خوبی برخوردار هستند و از بخش تجارت گردشگری عام و سلامت بطور خاص بهره مند هستند که باید این طرح را یاری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کرمانشاه افزود: از دستگاه هایی که با موضوع گردشگری مرتبط هستندانتظار می رود تلاش بیشتری در این زمینه شود که دانشگاه علوم پزشکی در این بحث پیش قدم بوده است.

رحیمی گفت: کلنگ زنی بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی و تجهیز سه بیمارستان که در سفر ریاست جمهوری صورت گرفت و حضور مسئولان ظرفیت خوبی است که به بحث تجهیز بیمارستانی برسیم.

وی با ادامه توضیحات بیان کرد: مسیر قصرشیرین تا کرمانشاه را می توان بعنوان گردشگری انتخاب کرد و آنرا تحت پوشش قرار داد همچنین طراحی سیستم گردشگری و اجرای عملیات را اداره کار و امور اجتماعی بطور مستقیم پیگیری کند.

رحیمی اضافه کرد: بحث آمبولانس و سیستم حمل و نقل بیمار از طریق هوا از سمت عراق و همچنین داخل کشور یکی از بدیهی ترین کارهاست که باید در راس امور قرا ر بگیرد و در عملیاتی کردن این امر باید سرمایه داران داخلی و ملی پای کار بیایند.

وی با بیان اینکه بحث گردشگری سلامت در برنامه  ششم تعریف نشده، ابیان کرد:  باید با جدیت این برنامه را به سرانجام برسانیم و توسعه  این طرح با رشد بیشتری پیش برود و امید است تا پایان سال رسته های دامداری و کشاورزی را هم فعال کنیم و استان را بعنوان یکی از مراکز موفق به یونیدو معرفی کنیم.


 

کد مطلب 3719506

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