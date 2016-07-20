به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه چهارشنبه به همراه استاندار لرستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، و ... با خانواده شهید مدافع حرم لرستان «رضا رستمی مقدم» دیدار کردند.

بنا بر این گزارش، سردار شهید حاج رضا رستمی مقدم(مدهنی) از فرماندهان دلاور استان لرستان در دوران هشت سال دفاع مقدس بود و در نبرد با گروه‌های تکفیری داعش به جمع یاران شهیدش پیوست.

سردار شهید رضا رستمی مقدم اولین شهید مدافع حرم مرکز لرستان محسوب می شوند.

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از دیدار با این خانواده شهید مدافع حرم لرستان، با یکی از خانواده های تحت پوشش بهزیستی لرستان که دارای شش فرزند و عروس معلول بود دیدار کرد.