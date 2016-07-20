به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از دانش اموزان برتر رشته های یازده گانه هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای کشور شامگاه چهارشنبه با حضور علی زرافشان معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در سالن اجتماعات فنی و حرفه ای سمنان برگزار شد.

در این جشنواره ۳۰۰هنرجو در ۱۱رشته شامل گرافیک، نقشه‌کشی معماری، طراحی و دوخت، صنایع‌دستی، نقاشی، پویانمایی(انیمیشن)، سرامیک و ... و ۴۷زمینه هنری در سه هنرستان استان سمنان به مدت سه روز باهم به رقابت پرداختند.

فنی و حرفه ای راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراسم ضمن اشاره به دستاوردهای آموزشی کشور، گفت: فنی و حرفه ای راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

علی زرافشان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال، بیان داشت: همه نهادها باید مقدمات تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم آورند و در این بین هنرجویان هنرستان‌ها می توانند با آثار خود در این امر خطیر نقش آفرینی کنند.

وی افزود: ۴۰۰هزار دانش آموز فنی و حرفه ای در کشور وجود دارد که این امر، ظرفیتی عظیم را از نیروی کار، متخصص، توانمند و صاحب فن برای کشور به ارمغان می آورد که می توان از آن در راستای تحقق شعار سال بهره برد.

ارتقاء جایگاه آموزش هدف این جشنواره

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره جشنواره هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای کشور، گفت: این هفدهمین سال است که جشنواره هنرهای تجسمی در بین هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود لذا باید گفت، یکی از اهداف مهم این جشنواره‌ها نشان دادن توانمندی‌های خاص شناسایی‌شده دانش آموزان فنی و حرفه ای و نیروی جوان آینده ساز ایران اسلامی محسوب می شود و به همین دلیل مسئولان برگزاری، در حاشیه جشنواره‌های هنری خود نمایشگاه‌هایی از آثار هنرآموزان در استان میزبان این جشنواره برگزار می‌کنند.

زرافشان بیان داشت: هدف بلندمدت آموزش‌وپرورش از برگزاری این جشنواره‌ها ارتقاء جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور است.

وی افزود: نکته‌ای که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند مبنی بر اینکه نخبگان مهارتی که در بین هنرجویان هستند باید شناسایی و به کارگیری شوند لیکن شناسایی این نخبگان مهارتی برای شکوفایی و شکل‌دهی مناسب آینده فنی مهندسی و هنری جامعه نیز در زمره اهداف این جشنواره قرار می گیرد.

در خلال این مراسم نفرات برتر ۱۱رشته و ۴۶گرایش هنری تقدیر شدند.

جشنواره فنی و حرفه ای هنرهای تجسمی کشور با حضور ۲۷استان کشور عصر فردا به اتمام می رسد.