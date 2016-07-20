حکم پرداخت غرامت از محل فروش اموال بنیاد علوی رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، دادگاه قبلی به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر و چند بمب‌گذاری دیگر مجوز دریافت غرامت از محل فروش برج آسا در نیویورک و دیگر اموال بنیاد علوی را داده بود.

اما دادگاه بالاتر حوزه دوم آمریکا که ایالاتی در شمال‌شرق این کشور را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) با صدور حکمی جدید مانع از فروش برج ۳۶ طبقه آسا در منطقه تجاری منهتن نیویورک شد. این برج تجاری حدود یک میلیارد دلار ارزش گذاری شده است.

این دادگاه همچنین مجوز فروش دیگر ساختمان‌ها و مستغلات بنیاد علوی را غیرقانونی خوانده است.

بهار سال گذشته پرت بهارارو، دادستان آمریکایی اعلام کرده بود با تایید یک قاضی فدرال اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در آمریکا مصادره می‌شود و از محل فروش آنها به قربانیان "وقایع تروریستی" که آمریکا دولت ایران را در آنها دخیل می‌داند، خسارت پرداخت خواهد شد.

یکی از استدلال‌های دادگاهی که حکم اولیه را صادر کرد این بود که درآمدهای حاصله از برج تجاری آسا به یک بانک دولتی در ایران می‌رسد و این موضوع ناقض تحریم‌های بانکی و اقتصادی ایران (در آن زمان) بوده است.

اما دادگاه استیناف با رد این حکم گفته ادعای 'کنترل دولتی بر اموال و درآمدهای بنیاد علوی و شرکت آسا' را نمی‌پذیرد.

حکم قبلی دادگاه، علاوه بر مصادره و فروش برج آسا در منهتن نیویورک، ساختمان‌هایی در کوینزبرو (نیویورک)؛ هوستون (تگزاس)؛ راکویل (مریلند)؛ کارمیشل (کالیفرنیا)؛ و کاتارپین (ویرجینیا) را هم شامل می‌شد.

دولت آمریکا این پرونده را در سال ۲۰۰۸ میلادی به دادگاه برد و از آن‌ زمان دادستان‌های فدرال در پی مصادره اموال بنیاد علوی و شرکت آسا بوده‌اند. اموالی که علاوه بر برج منهتن، شامل چهار مسجد و سایر املاک و دارایی‌های متعلق به بنیاد و شرکت آسا در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌شود.