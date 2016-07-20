به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان به وجود سه طرح در حوزه اشتغال بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: ما در حوزه اشتغال سه موضوع از جمله بحث اشتغال فراگیر یا طرح حرکت، بحث توسعه رسته های پراشتغال منطقه ای با عنوان طرح تکاپو و بحث کارآفرینی اجتماعی و تامین مالی را دنبال می کنیم.

انتظار رکود برای برخی صنایع لرستان

وی بیان داشت: ظرف یکماه گذشته طرح توسعه رسته های پراشتغال منطقه ای را در لرستان شروع کرده ایم و در این راستا دینامیک اشتغال استان را تحلیل کرده و رسته های مورد توافق استان را با فرض اشتغال ۱۲ هزار نفری احصا کرده ایم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش کشاورزی لرستان را ظرفیت خوبی برای افزایش اشتغال این استان دانست و گفت: بر اساس مطالعه ما به نظر می رسد بخش کشاورزی بدلیل خرد مالکی کفایت لازم برای حفظ اشتغال و نیروی کار جدید الورود و نسل دوم را ندارد لذا نیازمند هستیم استان را به مناطق مختلف تقسیم کرده تا ببینیم در کدام منطقه استان می توان اشتغال ایجاد کرد.

منصوری با بیان اینکه در بخش صنعت سنتی عملا رکود داریم، عنوان کرد: انتظار داریم صنایعی همچون پارسیلون خرم آباد و صنایع موج دومی مانند سیمان دچار رکود شوند به همین دلیل است که ظرف یکسال نرخ بیکاری در استانی مانند اصفهان که به این نوع صنعت وابسته است ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

معضل مهاجرت و خروج نیروی کار ماهر از لرستان

وی با بیان اینکه انتظار نداریم ایجاد یک صنعت بزرگ در کوتاه مدت اتفاق افتد، گفت: از آن جا که افول صنعت موج دومی حاصل تحریم نبوده بلکه حاصل تغییر ساختار صنعت است لذا از مسئولین استان تقاضا داریم برای تاسیس یک کارخانه بزرگ در استان تاکید نکنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اگر دغدغه ما ایجاد معیشت و اشتغال است صنعت بزرگ موج دومی نمی تواند مسائل این حوزه را حل کند.

منصوری با بیان اینکه طی این دوره در بخشی از استان بخش خدمات رونق گرفته است، عنوان کرد: این رونق به این دلیل است که در دوره ای که صنعت افول کرده خروج مواد خام و فرآوری شده ای مانند سنگ و محصولات معدنی افزایش یافته است لذا خدماتی همچون حمل و نقل افزایش یافته است.

وی مهاجرت و خروج نیروی کار ماهر در استان را یک معضل دانست و تصریح کرد: اگر قرار باشد در زمینه تولید عسل، فرش و ... در این استان کار کنیم باید مهارت هایی به افراد آموزش داده شود لذا ما کمیته ای برای پی گیری کسب و کارهای اینچنینی در استان و در سطح ملی تعریف کرده ایم.

ایجاد ۲۵۰۰ شغل در لرستان با ایجاد کسب و کار خرد در روستاها

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ایجاد کسب و کارهای مکمل در کنار حوزه کشاورزی تاکید کرد و افزود: اگر برای یک کشاورز زمینه تولید فرش، عسل و ... فراهم شود کسب و کار او مکمل می شود.

منصوری با بیان اینکه در دوره ای که اقتصاد کوچک شده است نمی توان منتظر بود به اقتصاد جهانی وصل شویم، ادامه داد: البته در چنین شرایطی می توان انتظار داشت توزیع متوازن درآمد و منابع ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در قالب طرح تکاپو بلافاصله برنامه های اجرایی خود را در استان پیاده می کنیم، افزود: مطابق طرح تکاپو پروژه هایی از جنس بنگاه های کسب و کار و فعالیت های خرد وابسته به مزیت های منطقه را احصا کرده ایم و مشخص شده است باید در هر منطقه در چه زمینه ای کار شود.

استاندار لرستان گفت: اگر موضوع ایجاد کسب و کارهای خرد در سطح روستاها دنبال و عملیاتی شود حداقل بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار شغل در استان ایجاد می شود.