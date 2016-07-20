به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه امروز در مقابل اقتصاد مقاومتی، مقاومت می بینیم، اظهار داشت: راه و چاره ایی نداریم جز اینکه این مقاومت را بشکنیم.

وی با بیان اینکه حوادث و اتفاقات در حال وقوع نه تنها پشتیبانی نمی شوند بلکه تهدیداتی نیز در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اگر می خواهیم برای اجرای اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسیم چاره ایی نداریم جز اینکه در مقابل این تهدیدات بایستیم، گفت: استاندار لرستان از ابتدای شروع کار خود دغدغه جذب سرمایه گذار در استان را داشته و انصافا در بعضی از زمینه ها موفق بوده اند.

بدری با اشاره به اینکه همه دستگاه های استان با استانداری لرستان همکاری به عمل آورده اند، بیان داشت: ولی چاره کار این است که از مسئولان و مدیران استان پشتیبانی و حمایت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه لرستان با وجود آمار بیکاری و آمار فقر بالایی که دارد خیلی از کارگاه های آن در حال ورشکستگی هستند، افزود: پول تزریق کردن به این واحدهای راکد چاره کار نیست بلکه مشکل واحدهای تولیدی ما در بعضی مناطق استان زیاده خواهی و سهم هایی است که می خواهند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تا هزینه های تولیدی کارگاه ها پایین نیایند و بازار مصرف برای اینها به وجود نیاوریم هیچوقت این واحدهای تولیدی راه اندازی نخواهند شد، تصریح کرد: واحدهای تولیدی که در استان زمانی عظمتی داشتند الان در حال احتضار هستند.

بدری با بیان اینکه کارخانه پارسیلون زمانی کار تولید نخ و الیاف داشته و امروز بزرگترین مشکلات کارگری در این کارخانه وجود دارد، گفت: فردی آمده و با ۸۰۰ میلیون تومان این واحد را خریده و فقط ۳۰۰ میلیون آن را پرداخت کرده و حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و الان همین کارخانه بدهی بانکی اش ۲۴۰ میلیارد شده است.

وی با بیان اینکه چهار سال است تکلیف واحدهای بدهکار مشخص نشده است، افزود: سازمان تامین اجتماعی ماهانه سه میلیارد تومان بدهی کارگران را می دهد.

رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: مسئله بیکاری و مسئله راه اندازی این واحدهای تولیدی با تزربق پول حل نخواهد شد و باید از مدیران استانی پشتیبانی شود تا بتواند در این راستا قدم بردارد.

بدری گفت: مقاومت های موجود در زمینه اقتصاد مقاومتی را باید از بین ببریم و چاره ایی اساسی برای این امر بی اندیشیم.