وزارت خارجه مصر: اردوغان فرافکنی می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر به اظهارات «رجب طیب اردوغان» درباره مصر و رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت امور خارجه مصر به اظهارات جنجالی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره به شدت واکنش نشان داد.

«احمد ابوزید» سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای اعلام کرد که اردوغان به فرافکنی و عدم ارزیابی درست از اوضاع ادامه می دهد و گواه آن شرایط دشواری است که با آن مواجه شده است.

وی افزود: از مهمترین مواردی که رئیس جمهور ترکیه در خصوص آن دچار ارزیابی ناصحیح شده است توانایی تفاوت قائل شدن بین کودتای نظامی به معنای متعارف آن و یک انقلاب مردمی تمام عیار است که طی آن ۳۰ میلیون مصری خواستار حمایت نیروهای مسلح از خودشان شدند.

این واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در پاسخ به اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره صورت می گیرد. اردوغان در بخشی از مصاحبه خود با شبکه الجزیره گفته بود که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر یک کودتاگر است که علیه «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق این کشور کودتا کرده و مردم مصر را مورد قتل و کشتار قرار داده است و باید اعدام شود.

لازم به ذکر است که روابط مصر با ترکیه در پی حمایت رجب طیب اردوغان از گروه اخوان المسلمین مصر رو به سردی گراییده است.

