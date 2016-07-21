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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۸:۲۳

رییس جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم:

تولید گندم در شهرستان رباط کریم از مرز ۴ هزار تن گذشت

تولید گندم در شهرستان رباط کریم از مرز ۴ هزار تن گذشت

رباط کریم-رییس جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم با اشاره به برداشت بیش از چهار هزار تن گندم از اراضی این شهرستان گفت: ۶۷۰ هکتار از اراضی شهرستان رباط کریم زیر کشت گندم رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا حیدری با اشاره به این نکته که بیش از ۶۷۰ هکتار از اراضی شهرستان رباط کریم به کشت گندم اختصاص یافته است، اظهار داشت: شهرستان رباط کریم یکی از مناطق تولید کننده گندم در استان تهران است.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم با اشاره به میزان برداشت محصول گندم از اراضی قابل کشت شهرستان رباط کریم ادامه داد: به همت کشاورزان شهرستان رباط کریم، بیش از چهار هزار تن گندم از مزارع و اراضی قابل کشت شهرستان برداشت شده است.

حیدری اضافه کرد: تلاش داریم تا با آموزش کشاورزان و افزایش استفاده از شیوه های آبیاری مدرن و تحت فشار، از ظرفیت های شهرستان رباط کریم در حوزه کشاورزی به صورت گسترده استفاده کنیم.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم تأکید کرد: کشاورزان برای پایداری و حاصلخیزی خاک و مبارزه با آفات، تناوب کشت را رعایت تا محصولات پرباری را برداشت کنند.

کد مطلب 3719562

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