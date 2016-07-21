شهرستان سلطانیه فاقد اداره فرهنگ و ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب فرهنگ و هنر استان با حضور معاون وزیر، اظهار داشت: استان زنجان دارای هشت شهرستان است که در همه شهرستان ها ادارات فرهنگ و ارشاد فعالیت دارند و تنها در شهرستان سلطانیه ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد مستقر نیست.

وی با بیان اینکه ۳۴ انجمن فعال در سطح استان زنجان وجود دارد، افزود: سه انجمن موسیقی، هنرهای نمایشی و سینمای جوان به صورت استانی فعالیت دارند. انجمن ها در شهرستان ها نیز فعالی دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فعالیت سه تشکل فراگیر در سطح استان خبر داد و گفت: خانه هنرمندان، خانه مطبوعات و اتحادیه تشکل های موسسات قرآنی به عنوان سه تشکل فراگیر در استان فعالیت دارند.

مقدم با بیان اینکه خانه هنرمندان و مطبوعات در استان فعال نبودند، افزود: خانه مطبوعات استان در دولت گذشته تعطیل شده بود که در دولت یازدهم فعالیت خود را طبق اساسنامه جدید آغاز کرد.

وی از تدوین اساسنامه تشکل های فراگیر در شهرستان ها خبر داد و گفت: تلاش می کنیم این تشکل ها به صورت تشکل جامع باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مجموع فعالیت هایی از طریق موسسات و انجمن ها در سطح استان انجام می شود، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به محدودیت های اعتباری در قالب تفاهم نامه و قراردادهایی بستر لازم برای فعالیت این انجمن ها را فراهم کرده است.

مقدم با بیان اینکه تلاش می کنیم مشکلات ثبتی برخی انجمن ها تا پایان شهریور برطرف شود، خاطر نشان کرد: در سطح استان زنجان ۳۱ موسسه قرآنی وجود دارد که ۲۵ موسسه از آن فعال هستند.

وی به مسائل اعتباری و ابلاغ شرایط انعقاد قراردادها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه چهار ماه از سال سپری شده هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ لازم برای انعقاد تفاهم نامه و قرارداد نداشته است. با این حال مبالغی را برای فعالیت انجمن ها تخصیص داده ایم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مشکلات اعتباری همواره از مشکلات مهم در اجرای برنامه ها بوده است، افزود: با همه مشکلات موجود تلاش شده توزیع اعتبارات به صورت مناسب و منطقی صورت گیرد.

مقدم به فعالیت انجمن ها در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت انجمن ها در سطح استان چشم گیر بوده و با همه محدودیت ها شاهد تحرک مناسبی در سطح استان هستیم. در سال ۹۳ و ۹۴ کمک های خوبی در بخش اعتبارات جاری و فرهنگی صورت گرفت که موجب شد تا بخشی از مشکلات را رفع کنیم.