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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۹:۳۹

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ ارزش لیر ترکیه کاهش یافت

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ ارزش لیر ترکیه کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز: واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژوئن ۱۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۲۵۴ هزار و ۶۵۳ بشکه در روز رسید.

آی ام اف: صندوق بین المللی پول با اعطای وام ۵.۳۴ میلیارد دلاری به عراق موافقت کرد.

رویترز: پیش بینی می شود، بدهی بانک فدرال رزرو آمریکا تا سال ۲۰۴۰ میلادی معادل ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد.

نیوزنو: رشد فروش خودروهای اروپایی به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با روند کاهشی روبرو شده است.

نیوزنو: بانک جهانی اعلام کرد، ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رشد اقتصادی ۴ درصدی را داشته، تجربه کرده است.

روتیرز: مقامات سعودی بر این باور هستند که برای برقراری توازن بلند مدت در بازار های نفتی، بهای طلای سیاه باید بیش از ۵۰ دلار در هر بشکه باشد.

بلومبرگ: ارزش لیر ترکیه ۴.۶ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت که بیشترین روند نزولی از سال ۲۰۰۸ تاکنون را تجربه کرد.

نیوزنو: بیشتر ثروتمندان آسیایی در حال انتقال دارایی های خود به بانک های بخش خصوصی هستند.

خبرگزاری فرانسه: پیش بینی نرخ تورم ونزوئلا در سال آینده میلادی یکهزار و ۶۴۰ درصد است.

نیوزنو: «دویچه» بزرگترین بانک آلمان با بحران مالی روبرو شده و انتظار می رود که ۱۸۸ شعبه خود در آلمان را یا ادغام و یا تعطیل کند.

رویترز: بانک توسعه آسیا، پیش بینی خود از رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵.۷ درصد کاهش داد.

الجزیره انگلیسی: ۶ کشور ثروتمند دنیا که در حدود نیمی از رشد اقتصاد جهانی را عهده دار هستند، فقط کمتر از ۹ درصد از پناهندگان دنیا را در خود جای داده اند.

وال استریت ژورنال: صندوق بین المللی پول پیش بینی از رشد اقتصادی جهان را در سال جاری و آینده میلادی به ترتتیب به ۳.۱ درصد و ۳.۴ درصد کاهش داد.

کد مطلب 3719584

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