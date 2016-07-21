به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز: واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژوئن ۱۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۲۵۴ هزار و ۶۵۳ بشکه در روز رسید.

آی ام اف: صندوق بین المللی پول با اعطای وام ۵.۳۴ میلیارد دلاری به عراق موافقت کرد.

رویترز: پیش بینی می شود، بدهی بانک فدرال رزرو آمریکا تا سال ۲۰۴۰ میلادی معادل ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد.

نیوزنو: رشد فروش خودروهای اروپایی به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با روند کاهشی روبرو شده است.

نیوزنو: بانک جهانی اعلام کرد، ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رشد اقتصادی ۴ درصدی را داشته، تجربه کرده است.

روتیرز: مقامات سعودی بر این باور هستند که برای برقراری توازن بلند مدت در بازار های نفتی، بهای طلای سیاه باید بیش از ۵۰ دلار در هر بشکه باشد.

بلومبرگ: ارزش لیر ترکیه ۴.۶ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت که بیشترین روند نزولی از سال ۲۰۰۸ تاکنون را تجربه کرد.

نیوزنو: بیشتر ثروتمندان آسیایی در حال انتقال دارایی های خود به بانک های بخش خصوصی هستند.

خبرگزاری فرانسه: پیش بینی نرخ تورم ونزوئلا در سال آینده میلادی یکهزار و ۶۴۰ درصد است.

نیوزنو: «دویچه» بزرگترین بانک آلمان با بحران مالی روبرو شده و انتظار می رود که ۱۸۸ شعبه خود در آلمان را یا ادغام و یا تعطیل کند.

رویترز: بانک توسعه آسیا، پیش بینی خود از رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵.۷ درصد کاهش داد.

الجزیره انگلیسی: ۶ کشور ثروتمند دنیا که در حدود نیمی از رشد اقتصاد جهانی را عهده دار هستند، فقط کمتر از ۹ درصد از پناهندگان دنیا را در خود جای داده اند.

وال استریت ژورنال: صندوق بین المللی پول پیش بینی از رشد اقتصادی جهان را در سال جاری و آینده میلادی به ترتتیب به ۳.۱ درصد و ۳.۴ درصد کاهش داد.