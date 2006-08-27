به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اساسا جمهوري اسلامي ايران با مورد تهديد قراردادن و يا كشتن بي گناهان كاملا مخالف است و به فرض اينكه ايران يك روزهم داراي بمب اتم باشد، بايد پرسيد اين بمب اتم را عليه چه كسي مي خواهد استفاده كند؟

جلالي با اشاره به سخن باهنر نايب رئيس مجلس مبني بر اينكه غرب بترسد از اينكه مردم ايران براي بازدارندگي دشمنان از ما تقاضاي ساخت بمب هسته اي كنند، تصريح كرد: سخن باهنر خطاب به جامعه جهاني است، به اين ترتيب كه اين نحوه برخورد غير معقول وغير منطقي غرب با مردم ايران باعث نشود تا افكار عمومي جامعه را به سمت وسويي سوق دهد كه در آن صورت به نفع هيچ كس نخواهد بود.

وي ادامه داد: فضاي مورد بحث ما فضاي معقول و منطقي و عاقلانه است تا بدين طريق بتوانيم به حقوق هسته اي خود دست يابيم، زيرا در جمهوري اسلامي ايران هيچ فردي مدافع ساخت بمب اتم يا استفاده غير صلح آميز از انرژي هسته اي نيست.

كاظم جلالي در عين حال تصريح كرد: علاوه بر فقدان اين طرح در دكترين امنيتي ما بر طبق فتاواي شرعي و همچنين فتواي مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مسئولان كشورمان به هيچ وجه نبايد رويكردشان به سمت استفاده غير صلح آميز از انرژي هسته اي برود لذا ما به هيچ وجه قصد استفاده غير صلح آميز از انرژي هسته اي را نداريم.

جلالي در پايان از تمامي رسانه ها خواست تا به لحاظ اهميت پرونده هسته اي كشور بيش از اندازه به اين مسائل دامن نزنند و آن را رسانه اي نكنند.