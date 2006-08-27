دين و تروريسم هيچ نسبتي با يكديگر ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، كشيش جان اسپرينگبت كشيش كليساي سنت پل در منطقه وودفوردبريج لندن از دين عليه افرادي كه آن را به فعاليتهاي تروريستي نسبت مي دهند دفاع كرد و گفت: اتهام اخير فعاليتهاي تروريستي در لندن هيچ ارتباطي به حقيقت ديني ندارد. هيچ ارتباطي ميان دين و تروريسم و جود ندارد و مؤمنان واقعي اديان بايد به صورت مسالمت آميز در كنار همسايگان خود زندگي كنند.

كشيش اسپرينگبت همچنين مخالفت خود را با اين ديدگاه كه دين يكي از عوامل اوليه خشونت در جهان است اعلام كرد.

وي در مقاله اي كه مجله اين كليسا به تازگي منتشر كرده استدلال كرد: رهبران سياسي از تمايزات ديني براي جلب حمايتها جنگهاي سياسي استفاده مي كنند. اگر به فهرست كشته شدگان انفجارهاي هفتم ژوئيه لندن نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه قربانيان اين حملات از هر مليت و ديني بودند. به واقع هدف بمب گذاران چه كساني بوده اند؟

كشيش اسپرينگبت خود را به ترويج هماهنگي ميان اديان و فرهنگهاي مختلف به عنوان اولين گام مبارزه با تروريسم متعهد كرده است.



