ساختمان بسیج اساتید استان هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه هرمزگان، این تفاهم نامه همکاری مشترک ، بین دکتر علی اکبر شیخی رئیس دانشگاه هرمزگان و دکتر کامرانی رییس بسیج اساتید استان هرمزگان منعقد شد.

رئیس دانشگاه هرمزگان در این خصوص گفت : امیدواریم با ایجاد این ساختمان همفکری و همگرایی برای توسعه علمی مناسب در سطح استان با تفکر مناسب بسیجی ایجاد شود.

وی اظهار داشت : حــضور اساتید متعهد ، دلسوز ، پرتلاش و ولایی ، صحنه هایی از فداکاری و ایثار را توأم با موفقیت علمی خلق و باعث تحرک و نشاط فرهنگی و علمی در جامعه دانشگاهی می شود.

در ادامه دکتر کامرانی رییس بسیج اساتید استان عنوان کرد: بسیج یک‌نهاد فراگیراست و مختص به قشری خاص نیست.

مسئول سازمان بسیج اساتید بر استفاده از پتانسیل بسیج در همه امور و توجه حاکمیت به این ظرفیت عظیم تاکید کرد و گفت: البته تاکنون در سایه توجه و استفاده از این ظرفیت بوده که کشور از همه فرازها و فرودهای متعددی که با آن روبرو شده به سلامت گذر کرده است.

وی یادآور شد: بستر فعالیت های بسیج اساتید از طریق حلقه های علمی و حلقه های صالحین مهیاست و هدف از تشکیل این حلقه ها، استفاده از پتانسیل اعضای هیات علمی در جهت حل مشکلات مملکت و گشودن گره های اصلی و ارائه راهکارهای اجرایی برای برون رفت از آنهاست.