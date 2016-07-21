وقوع ۳ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان میامی

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شب گذشته در محور میاندشت به میامی دو حادثه رانندگی به وقوع پیوست، افزود: در این حوادث متاسفانه شش نفر از هم وطنان دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به تصادف اول در حدود ساعت ۹ شب گذشته در کیلومتر ۱۰ محور میاندشت به سمت میامی، تصریح کرد: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو پارس به علت خواب آلودگی راننده دچار واژگونی و چهار نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر میامی افزود: بعد از رهاسازی یک نفر از مصدومان توسط امدادگران هلال احمر حادثه دیدگان به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود منتقل شدند.

اسماعیلی ضمن تاکید به ضرورت رعایت نکان ایمنی حین رانندگی افزود:حادثه دوم که حدود ساعت یک بامداد به وقوع پیوست یک دستگاه کامیونت خاور نیز در کیلومتر ۲۸محور میاندشت به سمت میامی به علت خواب آلودگی و خستگی راننده دچار واژگونی شد.

وی افزود:در این تصادف دو تن از سرنشینان دچار مصدومیت شدند که پس از رهاسازی، یک نفر از حادثه دیدگان با همکاری پایگاه های هلال احمر میامی و اورژانس به شاهرود منتقل شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر میامی همچنین از برخورد یک دستگاه خودرو پراید با مینی‌بوس بنز حوالی ساعت ۸:۱۰ صبح امروز در کیلومتر ۳۵ محور میامی - شاهرود خبر داد و تصریح کرد: این حادثه نیز ۱۱ مجروح برجای گذاشت.

اسماعیلی با اشاره به این که شش تن از مجروحان سرپایی درمان شدند، افزود: همچنین پنج مجروح دیگر این حادثه در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری هستند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه این حادثه نیز خوشبختانه تلفات جانی نداشت، گفت: کارشناسان خواب آلودگی راننده مینی‌بوس مذکور که از روستای کلاته اسد میامی به سمت شاهرود در حال حرکت بود را عامل این حادثه اعلام کرده اند.