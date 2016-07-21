بازارچه تولیدات بانوان در ۷ شهرستان مازندران دایر می شود

روفیا مجیدی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست در نکا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بازارچه در شهرستانهای ساری، قائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر، نوشهر و بابل راهاندازی میشود.
وی بابیان اینکه در این بازارچه تولیدات کشاورزی، خانگی، صنایعدستی و غیره عرضه میشود اظهار داشت: نداشتن بازارچه برای عرضه تولیدات از مشکلات بانوان در استان به شمارمی زود.
معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بابیان اینکه نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی بانوان مازندران در مردادماه برگزار میشود یادآور شد: شماری از بانوان بهصورت تجمعی برای فروش محصولات در این نمایشگاه شرکت میکنند.
مجیدی با اشاره به برگزاری کارگاه توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در نکا از شرکت حدود ۱۵۰ بانو در این کارگاه خبر داد و گفت: ایجاد بازارچه فروش محصولات در شهرستان نکا درحالیکه پیگیری است.
وی اظهار داشت: وعده ایجاد بازارچه موقت در پارکها توسط شهرداری را دادیم و باید این مطالبه از سوی شهرداریها پیگیری شود.
طرح توانمندسازی بانوان سرپرست و بد سرپرست خانوار برای مهارت افزایی پنج هزار زن در فاز اول از ۲۳ تیرماه در مازندران آغاز شد.
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