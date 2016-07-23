ضرورت تبدیل اقتصاد مقاومتی به فرهنگ و گفتمان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای اتاق فکر تحقق شعار سال به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای ایشان در زمینه ضرورت اقدام و عمل در این عرصه و وظایف آحاد مردم و مسئولان در اجرایی شدن این مهم اشاره کرد.

وی گفت: باید از تمام ظرفیتها در راستای تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به فرهنگ و گفتمان و خواست عمومی استفاده بهینه صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان استفاده از ظرفیت قشرهای تاثیرگذار از طریق توانمند سازی آنها با برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از طریق آشنا سازی این اقشار با مفهوم و اهداف اقتصاد مقاومتی، راهکارهای اجرایی آن از جمله راهکارهای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی درجامعه عنوان شود.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مدیران و مسئولان اجرایی و اصناف و تشکلهای مختلف و همچنین توجه به کادر سازی از طریق برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه خوشبختانه در این موارد مهم اتاق فکر تحقق شعار سال با جدیت وارد عمل شده و هماهنگی های اولیه انجام گرفته است، گفت: حتی در برخی موارد از جمله برگزاری دوره های توجیهی برای مدیران و برنامه سازان صداوسیمای استان گام های عملی نیز برداشته شده است.

وی تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به باور و خواست و مطالبه عمومی را از ضرورت های تحقق اهداف عالیه در این زمینه عنوان کرد.

وی افزود: باید در این خصوص ضمن آشنا سازی آحاد مردم با اقتصاد مقاومتی و ضرورت ها و الزامات و تفاوت های آن با مکاتب اقتصادی مختلف و اهداف و چشم اندازهای روشن آن، وظایف و نحوه مشارکت و همکاری و تعامل قشرهای مختلف نیز مشخص شود تا با جریان سازی مثبت، حرکتی منسجم و ملی در راستای عملیاتی کردن آن صورت پذیرد.